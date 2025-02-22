公車拋錨路卡路中！桃園警民合作「連手推車」超暖畫面曝

記者楊熾興／桃園報導

一輛桃園客運市區公車拋錨在龜山區萬壽路二段口，司機疏散乘客後擔心阻礙交通求助警方，線上巡邏員警到場評估後向所內同仁求援，共5名員警使勁推想協助公車移置路旁安全處，民眾見狀紛紛上前協助警方，在警民合作下終於推動十幾噸的公車，也讓路口交通恢復順暢。

昨日下午15時許，一輛桃園客運262路公車拋錨在龜山區萬壽路二段與自強東路口，司機緊急疏散乘客後憂心會阻礙交通便求助警方，龜山派出所巡邏警員曹惟智、吳俊佑獲報立即趕往現場，二人當下判斷無法順利協助公車移置遂立即求助所內幹部，副所長黃玉婷接到通知立刻與警員陳俊諺、蔡佳峻一同到場幫忙，附近店家及路過民眾見五名員警奮力推車，也紛紛上前獻出自己的一分力協助警方。

▲桃園市區公車拋錨路中，員警合力推車。（圖／龜山警分局提供）

最後在警民合作下終於順利將十幾噸重的公車推至路旁安全處，司機滿懷感激地向所有人道謝，民眾與警方筋疲力盡之餘也相視而笑，這次警民合作的成果也給彼此帶來滿滿的成就感；副所長黃玉婷對員警熱心為民服務的精神相當讚許，也表示更要感謝現場主動幫忙的所有民眾。

▲附近民眾見狀也加入推車，並將公車推至路旁。（圖／龜山警分局提供）