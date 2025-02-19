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長庚接手大同醫院！爆管線標示遭「惡搞塗白」　雄檢偵辦中

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

▲長庚1月接手經營大同醫院！被爆管線遭惡搞。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院今年1月起，由高醫體系改為由長庚法人接手經營，不過傳出在移交時發現，院內重要的氣體管線標示竟遭無故塗上白漆，當下立即修復，並全面檢修。高雄市衛生局指出，該案疑有違反醫療法第106條第2項「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備」之虞，已移請高雄地檢署偵辦。

大同醫院於去年10月至12月由衛生局、長庚法人及高醫法人，依法進行三方逐步點交所有軟硬體設施，但在去年12月31日至1月1日凌晨再進行逐項查核確認，竟發現院內工務氣體管路標誌、流向指標、注意事項等字樣，遭人惡意覆蓋白漆影響辨識。

由於恐危及醫院及病患安全，院方發現後，當下立即處置完成現場修復，並且全面檢修「維持正常運作確保安全無虞」，也通報衛生局調查釐清。

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

▲長庚1月接手經營大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

衛生局表示，本案疑有違反醫療法第106條第2項「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備」之虞，相關事證於司法程序進行釐清，移請地檢署偵辦。

對此，大同醫院表示，「病人安全」是醫院最重要的核心價值，2024年12月31日發現的第一時間，已立即全面檢視和檢修完畢，同時也請同仁隨時提高警覺，加強定期檢修巡檢頻率，確保病人與醫療安全無虞。至於本案相關事證，已於司法程序進行中。

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