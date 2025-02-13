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快訊／氣爆受害澳門家屬今晚抵台　澳門危機小組與紅十字會陸續出發

▲台中氣爆波及澳門一家七口旅客，其中一名傷者受輕傷手部已包紮。（圖／中華港澳之友協會提供）

▲澳門2歲女童父親受輕傷，手部已包紮，陸委會港澳處長盧長水前往探視（右一）。（圖／中華港澳之友協會提供）

記者任以芳／台北報導

台中市新光三越今（13）日上午11時發生氣爆事件，澳門一家七口自由行遊客受波及，造成2死1重傷4人輕傷。《東森新媒體ETtoday》掌握最新消息，氣爆受害澳門家屬與澳門官方代表今晚已經出發飛往台灣，預計明天上午還有一批人員包含家屬將陸續來台。澳門旅遊局官網稍早發出聲明，「旅遊危機協助小組今13日將隨澳門紅十字會前往當地，為死者家屬和傷者提供適切協助。」

《東森新媒體ETtoday》記者獨家掌握消息，澳門特區政府得知事件後，第一時間跨部會成立緊急應變中心，「專屬」為澳門一家七口進行人道協助，根據澳門家屬意願「最快」今晚和明天上午陸續來台處理事宜。

最新消息，澳門官方相關代表人員於今晚八點多分別搭乘長榮與星宇航空來台，目前已經順利上機，飛往台灣路上。預計明天還有一批人員來台，將由澳門官方陪家屬一起前往台灣處理相關事宜。

據了解，澳門方面緊急協調家屬入台，由部分直系或旁系血親先來台處理事務，該起事件造成一家七口不同程度傷亡，原本插管治療的小曾孫女晚間搶救回來了，其他受輕傷家屬必須觀察治療，還有往生家屬遺體如何處置，牽涉事務十分繁瑣。

澳門旅遊局稍早於官網發布最新消息，包括澳門特區政府官網入口也轉發則訊息。內容首先指出，「澳門旅遊局高度關注台灣地區台中市購物商場氣體爆炸事件並持續跟進情況，對死者家屬致以深切慰問。」

澳門旅遊局表示，旅遊危機協助小組今13日將隨澳門紅十字會前往當地，為死者家屬和傷者提供適切協助。小組持續跟進事件，一直與家屬保持聯繫，並與澳門紅十字會、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。按目前所掌握資料，涉事的7名澳門居民，其中2人死亡，5人受傷。

▲▼ 氣爆受害澳門家屬抵台（紫衣） 。（圖／中華港澳之友協會提供）

▲中華港澳之友協會副秘周穎宣（白衣）探視，台商（紫衣）幫忙受傷澳門遊客翻譯廣東話。（圖／中華港澳之友協會提供）

台灣官方陸委會、觀光署、台中市政府，民間機構中華港澳之友協會、產業發展委員會委員林鴻隆董事長，第一時間前往，表達關心致意與提供即時協助。其中，中華港澳之友協會副秘書長周穎宣（白衣）特地前往台中澄清醫院探視，熱心台商自動請纓，協助受傷的澳門遊客翻譯廣東話，溝通家屬來台後的事宜。

另外，剛搶救回來的澳門2歲女童的父親，手部受輕傷，已包紮，意識非常清楚。（圖一）身邊是陸委會港澳處長盧長水以及中華港澳之友協會副秘書長周穎宣。

中華港澳之友協會秘書長張仕賢接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，對於這次意外大家都很難過，台灣官方與民間也非常重視，對於家屬提供關懷協助，也因為這次危機事件，台澳之間重新互動，溝通管道也很暢通，大家目標只有一個，全力協助家屬善後。

由於在台灣澳門經濟文化辦事處已於2021年6月19日暫時停止運作，等同沒有澳門方面駐台人員協助處理。記者掌握消息，我陸委會主委邱垂正對此事高度重視，第一時間召開專責會議，指派副主委沈有忠，以及港澳處處長盧長水趕赴台中協助關懷，全力做好後續保障工作。

陸委會發言人梁文傑今天主持例行記者會，首先對於這起案件感到十分不幸，「陸委會的港澳處已經派人赴台中關心了解，若有任何需要都會積極提供必要的協助。」

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