全台30萬人慘拉！腹瀉疫情創10年新高　群聚高達9成8是諾羅釀禍

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腹瀉疫情趨勢，上周衝破30萬人就醫。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情續燒！疾病管制署今（11）日公布最新統計，上周腹瀉門急診就診衝破30萬人次，創10年來新高紀錄。群聚方面，過去四周共有398起腹瀉群聚，也是近5年同期最高，98.6%檢出諾羅病毒。疾管署副署長曾淑慧分析，目前流行病毒株沒有改變，也沒有特別大的群聚，預期這周之後疫情將反轉，之後逐漸趨緩。

過年期間因為腹瀉就醫的人爆多，民眾身邊多少都有遇到腸胃炎不適的人，醫院急診更因為腹瀉諾羅就診人數攀高。疾管署疫情中心主任郭宏偉今公布最新統計，今年第6周（2日至8日）腹瀉門急診就診302,644人次，創下近10年來的新高。

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另全國近4周（第3周至第6周）共接獲 398 起腹瀉群聚通報案件，亦為近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計215起，以檢出諾羅病毒（212件，占98.6%）為多。

曾淑慧表示，急診就診雖然呈現上升，但目前流行病毒株未見改變，也沒有特殊大群聚，預期就診人次將於本周出現反轉，之後疫情趨緩。

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，其傳染力強，潛伏期約10至50小時，患者可能因食用受污染的食物或飲水、與病人接觸而感染。

接觸的情況包含和病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或接觸到病人曾接觸的物體表面等；該病毒常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模群聚事件。

腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，民眾應落實如廁後、進食或備餐前以肥皂或洗手乳正確洗手，並注意食物貯存或調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染、食物徹底煮熟再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產），以預防腸胃炎傳播。