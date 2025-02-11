除了日本！一票人「推薦1國家」CP值高適合獨旅：東西好吃又便宜

▲獨自旅行推薦去哪裡？（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國最怕碰到雷旅伴，除了打壞遊玩興致，還可能導致彼此的關係破裂，因此不少人喜歡獨旅，就有網友好奇，想一個人去旅行，但不知道該去哪個地方比較好，請大家推薦。貼文曝光，除了日本之外，很多人推薦馬來西亞，「東西好吃又便宜」。

有網友在PTT發文，最近心境上有了轉變，想嘗試看看獨自旅行，由於過去沒有獨旅的經驗，想知道有什麼推薦的國家，也希望大家分享經驗，「目前的考慮清單，日本、韓國、新加坡」。

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貼文曝光，最多網友提到日本，「日本近、日幣便宜、安全乾淨」、「一個人去好幾次的是日本」、「100%日本，日本是從新手到老鳥都適合去的國家」、「12月去了高知不錯，觀光客少很適合放空」、「獨旅首選絕對是日本，連考慮都不用」、「你想要哪種風格的旅遊，日本都有」。

▲馬來西亞吉隆坡。（圖／取自免費圖庫Pexels）



另外，很多網友也推薦馬來西亞，「要選我還是選馬來西亞」、「其實馬來西亞真的很不錯」、「去新加坡還不如去馬來西亞，東西更多元更好吃，還比較便宜」、「吉隆坡一堆好吃的，離馬六甲也沒有很遠」。其他網友則表示，「韓國阿，地鐵有很多中文，不用怕看不懂，商圈也有很多會說中文的店員」、「我第一次獨旅是泰國清邁」、「新加坡很熱，消費爆炸高，去過一次我就放棄」、「歐洲的話荷蘭比利時也很棒」。

《Social Lab社群實驗室》曾在去年4月發表，透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月，網友熱議的TOP 10獨旅國家網路聲量，第一名是日本、第二名是韓國、第三名是中國、第四名是泰國、第五名是美國、第六名是香港、第七名是英國、第八名是法國、第九名是義大利、第十名是越南。