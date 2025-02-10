定罪碎屍魔缺關鍵拼圖！警召集40人「鷹眼小組」重溯犯罪軌跡

記者賴文萱／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗將3名婦人殺害分屍，檢警緊急打撈前鎮河尋找人體組織，但3名死者頭顱都未尋獲，案件尚缺最後一塊拼圖。高雄市警局為迅速偵破刑案，召集各單位具調閱監視器專才且具備偵查素養的人員，成立「40人鷹眼小組」，以同心圓、暴風路徑追蹤模式，沿線調閱上千支公家及民間監視器，以科學方式重溯嫌疑人犯罪軌跡。

▲定罪碎屍魔缺關鍵拼圖，警方組40人「鷹眼小組」科學重溯案情。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應這起驚悚的連環殺人分屍案，至今未尋獲死者頭顱，也未能找到犯案兇器。高雄市警局啟動「鷹眼小組」，出動40名警力，按涉案人員移動的軌跡，以同心圓、暴風路徑追蹤模式沿線的調閱上千支公家及民間監視器，要以科學方式重溯嫌疑人犯罪軌跡。

▲張姓嫌犯今被檢警押解返回行兇自宅，面對記者詢問，不發一語。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，鷹眼小組將從去年11月29日張嫌大嫂黃婦回到老家失蹤那天起，一路調閱周遭監視器，從中抽絲剝繭，還原張嫌行蹤，包含是否在外購買兇器、運屍垃圾袋等，都列入目前清查重點，追溯出張嫌的犯案動機及過程。

▲警方組40人「鷹眼小組」科學重溯案情。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，高雄市警局為迅速偵破案情複雜的社會矚目重大或特殊刑案，會召集各單位具調閱監視器專才且具備偵查素養的人員，成立「鷹眼小組」，支援調閱、蒐集刑案偵查相關監視器影像；藉以分析研判查緝標的、統籌規劃查緝行動等偵查行為，以釐清犯罪事實、個別化目標身分及分析其行蹤等。

同時，也會利用車牌辨識系統或相類科技分析系統，輔以警政系統、大數據資料庫，描繪相關軌跡，釐清犯前、犯後行經處所。