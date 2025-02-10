快訊／新莊自治街市場起火！急疏散5人1狗　2男嗆傷送醫

▲消防人員協助民眾戴「共生面罩」救出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區自治街市場一處公寓1樓，10日上午10時許發生火災，現場濃煙密佈，消防人員獲報趕抵立即布水線灌救，並疏散1至4樓的住戶5人及一條狗，其中2名男子遭濃煙輕微嗆傷，由消防人員協助戴上「共生面罩」後救出，並預防性送醫，火勢不到10分鐘就撲滅，初判是廚房起火，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因待調查。

▼現場疏散5民眾1隻狗，事發當時濃煙密佈 。（圖／記者陳以昇翻攝）