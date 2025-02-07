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社會 社會焦點 保障人權

18歲孝順鷹架工墜6樓慘死！母悲慟暈厥　警1晚籌10萬助辦後事

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲邱量虔（左）今天上午7時前往張父住處，將10萬元交付家屬。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區某工地昨天（7日）發生工安意外，輟學當鷹架工、月初才剛滿18歲的張姓男子，不慎摔落6樓高鷹架，送醫搶救不治，父母聞訊趕赴醫院，母親得知噩耗當場昏厥。據了解，張男一家四口感情融洽，但經濟狀況較不穩定，張因此高中休學幫忙貼補家計，相當孝順，轄區第四警分局南屯派出所長邱量虔接獲情形，昨日先是自掏腰包5000元予張父，今天上午再將募得的10萬元交付家屬，協助張家處理後事。

台中永春東五路與龍鎮二街口一處工地昨天上午11時許，張姓和林姓（25歲）2名工人不慎從6樓鷹架外牆墜落1樓，張男重傷不治，林男幸運僅腳部輕傷，勞檢處立即到場勘驗並勒令停工，調查有無疏失。

張的父母接獲消息趕赴醫院，張母不能接受白髮人送黑髮人，悲傷地當場昏了過去，場面令人鼻酸。據了解，張男前幾天才過完18歲生日，父母均40多歲，張還有一個弟弟，一家人關係緊密。

張父從事泥作工程，接案情形較不穩定，家境並不富裕，張從小就跟著家人接觸相關工作，培養出興趣，對於讀書較不熱衷，因此選擇從高中休學，跟著其他師傅學習鷹架工程技術，在同齡人還在享受青春的年紀，選擇出來打工賺錢幫忙家計，在親友眼裡，是個孝順的好孩子，沒想到竟發生憾事。

▲▼台中1名18歲工人從6樓跌落搶救不治，南屯所長邱量虔（右）自掏腰包5千元給死者父親。（圖／民眾提供）

▲張男從6樓高鷹架跌落搶救不治。（圖／民眾提供）

同樣於年少時吃過工地勞動之苦的邱量虔，不捨張家情形，昨天第一時間拿了5000元給家屬應急，之後再向親友、家人募得10萬元，今天上午7時前往張父住處，將10萬元交付家屬，協助處理喪葬事宜。張的父母原欲婉拒，認為錢夠用就好，最後仍接受邱的好意，感謝邱的仗義幫忙。

邱量虔說，他10多歲也和家人在工地工作，扛水泥、搬磚頭樣樣都來，後來幸運考上警校，非常能體會基層勞工的辛勞。他說，因他長期協助困難家庭，周遭親友都知道，所以當他開口募款，僅1個晚上就順利籌得10萬元，得以幫助張家困境。

事實上，邱量虔急公好義的義行不止這件，從2022年12月26日至今，舉凡無錢下葬、家中遭逢變故，受罹癌受病魔折磨等案例，都有他的身影，已協助9個家庭、送出金額160萬8000元，深獲地方讚賞。

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