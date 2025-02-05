車友搭捷運「自行車掛在鐵桿上」　北捷：最高可罰7500元

▲民眾搭乘北捷，發現有自行車車友將車掛在吊環的鐵桿上。（圖／翻攝臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）



記者柯振中／綜合報導

捷運是相當方便的大眾運輸工具，不過近日有民眾發現，有多名自行車車友搭乘捷運時，將車輛直接掛在車廂吊環的鐵桿上，自己則是坐在地上聊天、休息，離譜的一幕引起討論。對此，北捷回應，旅客已影響行車安全，經勸導不聽的話，可處1,500元以上、7,500元以下罰鍰。

一位民眾在臉書社團「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」張貼影片，分享5日在北捷車廂內發生的事，當時多位自行車車友在車廂內，有部分人直接將自行車掛在吊環的鐵桿上，畫面相當離譜。

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▲民眾搭乘北捷，發現有自行車車友將車掛在吊環的鐵桿上。（圖／翻攝臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）



不少網友對此傻眼直言，「無聊當有趣」、「素質太差」、「還好我不會這樣」、「台灣最美的風景」、「跟車種無關，這就是普遍台灣人的素質」、「這麼愛騎幹嘛搭捷運」、「好幾萬的寶貝愛車欸！」

針對這次的事件，北捷表示，旅客的行為影響行車安全，依照《大眾捷運法》相關規定，可處1,500元以上、7,500元以下罰鍰。若旅客的行為造成捷運系統的設備損害，或是造成運轉障礙、構成危險之虞，得拒絕接送。

北捷也提醒，如果旅客遇到異常的情況，可以透過列車上的對講機，通知行車專員、行控中心。在車站的話也可以通知站務人員，或利用北捷AI智慧客服通報，公司將派員處理。