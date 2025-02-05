裏垢女子出沒！在日本星巴克吃香蕉太猥褻　正妹恐遭鉅額求償

▲ 日本一名性感正妹在星巴克大吃香蕉，恐怕被求償。（翻自ilbe.com）

圖文／鏡週刊

日本近日出現一名「性感正妹」引發網友熱議，因為這名正妹穿著性感清涼，露出好身材，並在一間星巴克裡吃香蕉，但因吃法過於猥褻，性暗示意味十足，引發網友關注與討論。日媒對此分析，這名正妹恐怕被店家以「壽司郎屁孩案」處理，可能面臨鉅額求償。

日本《週刊女性》報導，這名正妹陸續在1月24日與27日，於社交網路上傳在餐廳與星巴克吃香蕉的畫面，但動作相當猥褻，因此影片一上傳便引發網友關注，也招來不少批評。有網友大罵，星巴克等餐廳都是闔家歡場所，如果帶小孩用餐卻看到這畫面，會令人相當不舒服。

報導指出，這類網紅被稱為「裏垢女子」，也就是利用私密帳號、透過網路上傳情色影像，並進一步賺取費用或私下接客。而這名在星巴克吃香蕉的「裏垢女子」，先前就曾上傳不少誇張的猥褻影像，包括在列車上故意穿迷你裙、露出內褲拍攝，或者是在日式餐廳故意露胸吃飯拍片。

報導也提到，現在坊間不斷出現「裏垢女子」，已有店家將這類行為以「壽司郎屁孩案」方式處理。業者認為，這些「裏垢女子」如同先前多家迴轉壽司店遭民眾惡意舔醬油罐、對迴轉盤上壽司吐口水的「迷惑行為」，會對店家帶來名譽受損等問題。

因此有店家不排除採取「壽司郎屁孩案」的方式，對「裏垢女子」提告與求償。當時日本壽司郎就曾向涉案屁孩求償6700萬日圓（約新台幣1480萬元），但最後壽司郎撤告，雙方透過調解而落幕。

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