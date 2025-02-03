日本成藥「仁丹」太像子彈嚇壞海關！他慘被關小黑屋3小時

▲男子在杜拜過安檢時，因為攜帶外形酷似子彈的成藥，而被關「小黑屋」調查。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

許多人出國時，會備妥腸胃藥或感冒藥等成藥，以防水土不服或生病時可先服用，不過在日本有位網友表示，多年前到杜拜出差時，因為攜帶一款口服成藥，意外在機場引發騷動，除了遭大批航警包圍，還慘被關進小黑屋接受調查3小時。

根據《LIMO》報導，這名網友「マッコイ」1月26日在網上分享多年前在杜拜機場的驚險經歷，由於擔心在外國身體會不適，出國時在行李中放了成藥。沒想到過安檢時，安檢人員誤以為他攜帶的口服成藥「仁丹」是霰彈槍子彈。

該名網友透露，當時前往杜拜出差，在機場接受安檢時，安檢人員看到他隨身行李中攜帶了仁丹，立刻驚呼「霰彈槍」（Shotgun）。由於該網友無法立刻用英文解釋，立即遭對方要求舉起雙手，在航警包圍下移動到小房間。

這名網友被關在「小黑屋」裡長達3.5小時，接受安檢人員的盤問，調查過程中，機場人員不斷追問他「為什麼藥品是銀色球狀？」、「為什麼包裝上印有穿軍服的人？」，儘管該網友後來試圖解釋「這是胃藥」，但機場人員並不相信，連手機也不准他使用。

所幸，男子的上司因為遲遲等不到人，在當地人士的協助下與機場人員溝通，才讓男子順利脫困。這款在明治時代開始販賣的口中清涼劑，除了能消除口臭、緩解噁心、暈眩等症狀外，也具有促進消化等功效。

該網友分享自身經歷後，立刻吸引超過6.1萬人點讚，就連仁丹官方帳號也出面留言建議，仁丹使用純銀製作，旅客攜帶此藥時應特別注意安檢程序，最好跟手機、筆電等一起拿出來過安檢。

▲男子攜帶「仁丹」，被關在「小黑屋」調查。（圖／翻攝X）

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