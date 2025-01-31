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重案回顧／要不到錢吸毒！內湖敗家子刺死阿姨　冷血翹腳抽菸

▲▼ 內湖兇殺案，朱姓外甥持刀刺殺譚姓阿姨。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲朱姓外甥持刀當街刺殺譚姓阿姨，行兇後還坐在一旁翹腳抽菸，冷血行徑令人髮指。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者吳佩蓁／台北報導

台北市內湖區環山路一段2023年11月29日發生一起兇殺案！家境富裕的37歲朱姓男子因染毒精神不穩，案發當天他因缺錢花用，找76歲譚姓阿姨要錢不成，雙方當街爆發爭執，朱男竟抓著她的頭髮一路拖行，並持刀猛刺譚女左胸，導致譚女送醫搶救不治。案經檢方偵結，依殺人罪嫌起訴。

據悉，朱男原本家境富裕，但自從染毒後精神出狀況，成為家中的不定時炸彈，就連家人也不敢親近。2022年11月15日朱男試圖輕生，竟在住家門口潑灑汽油縱火，不僅燒黑房間自己也臉部燙傷、四肢2度燙傷，幸好媽媽、哥哥及時發現趕緊打119求救，才救回一命。

2023年11月29日，朱男因缺錢花用，事發前曾多次找中山女高退休老師、譚姓阿姨要錢，遭拒絕後他竟懷恨在心，11月29日案發當天上午10時許，他將預先買好的長約20.5公分的水果刀，放在上衣右側前方口袋隨身攜帶，搭計程車前往阿姨住處，並埋伏在人行道堵人。

▲▼ 內湖兇殺案，朱姓外甥(綠衣者)持刀刺殺譚姓阿姨，遭依殺人罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

▲內湖兇殺案，朱姓外甥(綠衣者)持刀刺殺譚姓阿姨，遭依殺人罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

上午10時49分，朱男見到外出去郵局匯款的阿姨返家，立即上前搭話「妳好，有沒有錢可以匯款給我？」譚女一看外甥又來討錢，隨即表明「沒有現金」拒絕，不料朱竟因此抓狂，一把揪住阿姨頭髮往前拖行數公尺，並從口袋拿出預藏的水果刀，猛然朝阿姨胸口猛刺數刀，其中一刀更直接刺穿心臟，直到3名路人聽到譚女慘叫聲，立即上前阻止，朱男才停手離開，並坐在一旁花圃抽菸，冷血看著阿姨不支倒地，經路人報警送醫後，最終仍因心臟損傷宣告不治。

朱男落網後一度情緒激動，嘴裡還念念有詞喊著「對不起、對不起」，並向警方表示「很後悔殺掉阿姨」。檢方偵結後，依本刑10年以上之殺人罪嫌將朱起訴，目前仍在法院審理中。另外，朱男縱火案，一審士林地院，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑4年，可上訴。

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