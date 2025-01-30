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北市「一日小旅行」推薦行程曝光　迪化休閒運動公園「甩油趣」

▲▼迪化休閒運動公園共融式遊戲場。（圖／台北市工務局衛工處提供）

▲迪化休閒運動公園共融式遊戲場。（圖／台北市工務局衛工處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆新年到來，大啖大魚大肉後想找個地方「甩油趣」嗎？台北市工務局衛工處推薦，365天全年無休處理生活污水的迪化污水處理廠，廠區上部打造為適合各年齡層的休閒運動公園，歡迎市民趁年節期間到迪化休閒運動公園走春，公園內各式各樣的球場及設施，適合全家大小活動筋骨、放鬆身心。

迪化污水處理廠長黃邰聰表示，迪化污水處理廠肩負全年24小時無休淨化生活污水的任務，是全國最大的二級處理廠，每日處理高達50萬噸污水，協力守護淡水河。

黃邰聰提及，衛工處為回饋市民，特別於廠區上部打造面積4.6公頃運動公園，公園內設有舒適乾淨的籃球場及網球場各3面，以及壘球場1座，球類運動愛好者千萬別錯過；另公園內的共融式遊戲場，各種遊具設施深受小朋友的喜愛，也是遛小孩的好去處。

衛工處推薦「一日小旅行」行程，先到大稻埕採買年貨及用餐，再走訪大龍峒保安宮、孔廟及老師府感受濃厚的文化歷史氛圍，最後步行至鄰近的迪化休閒運動公園踏青，傍晚登上公園內的跨堤景觀平台上觀賞春日夕陽餘暉。

【迪化污水廠交通方式】

交通資訊：台北市大同區延平北路4段200號

公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

自行開汽／機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園設有24小時汽車收費停車場及免費機車停車格，另亦可停放於啟聰學校地下收費停車場，再由延平北路陸橋步行直通公園。

貼心叮嚀：公園內壘球場須向台北市體育局轄管場地租借系統申請並獲同意後，方能使用。

▲▼迪化休閒運動公園共融式遊戲場。（圖／台北市工務局衛工處提供）

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