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吃飽就想睡！小心「過年病」找上門　中醫師教應急處理與日常保養

▲▼過年病,中醫,泰昌堂天母院。（圖／記者楊智雯攝）

▲春節大吃大喝後，小心腸胃鬧情緒！（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

團圓圍爐少不了豐盛佳餚，但大吃大喝後只是躺著，小心腸胃不堪負荷，甚至感冒咳嗽悄悄找上門！健保署統計顯示，春節期間急診就醫人數飆升，急性腸胃炎、上呼吸道感染和慢性病急性發作成為主要原因，急診候診時間更是平日的2到3倍。面對「過年病」魔爪侵襲，假期病懨懨可就玩不盡興了，為了讓大家安心享受新春假期，泰昌堂天母院陳昱婷中醫師分享一系列實用養生妙招，從預防到舒緩一應俱全，教你吃得開心又能守住健康，過個元氣滿滿的好年！

過年傳染病爆發

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春節假期返鄉團圓，人潮洶湧也帶來疫情隱憂！衛福部提醒，根據往年數據，農曆春節正是流感急診就診高峰，今年更需嚴防流感與新冠病毒交叉感染，尤其兒童及長者更需提高警覺。流感症狀包含打噴嚏、流鼻涕、咳嗽，甚至發燒、喉嚨痛等，民眾出入人潮眾多場所務必勤洗手、戴口罩，泰昌堂天母院陳昱婷中醫師提醒民眾外出時適時添衣保暖，並加強頸部、頭部保暖避免著涼。

▲▼過年病,中醫,泰昌堂天母院。（圖／記者楊智雯攝）

▲泰昌堂天母院陳昱婷中醫師分享一系列簡單又實用的養生小技巧。（圖／泰昌堂提供）

中醫師推薦：薑茶暖身、飲食調理，輕鬆對抗感冒！
泰昌堂觀察到到很多民眾一開始感冒時都不想靠藥物，陳昱婷中醫師建議這時簡單一杯薑茶就能幫助緩解不適！只需將薑片加入熱水煮沸，暖暖的薑茶能有效驅寒解表，對於初期感冒症狀特別有幫助。不過，陳昱婷中醫師提醒，經常熬夜、火氣大的陰虛體質者需謹慎使用，此外，感冒期間及康復階段的飲食也需注意，避免甜食、油膩炸物及過量飲食，否則容易拖延病情，感冒久久難癒。養生從小細節開始，做好日常調理，讓你健康迎接每一天！
穴位按摩：按壓合谷穴（手背虎口處）緩解頭痛，迎香穴（鼻翼兩旁）緩解鼻塞不適。

大吃大喝、油膩食物或吃太多零食

過年期間最常出現吃得過於油膩、高熱量，造成腸胃不適的狀況，導致腹脹、噁心、胃酸逆流、便秘或腹瀉等消化不良問題找上門，尤其是平時有胃食道逆流、胃潰瘍、糖尿病、高血壓、高血脂的患者，更需注意避免油膩、過甜、烤炸辣食物，白天儘量多活動拜年走春，勿久坐久躺，幫助腸胃蠕動。

中醫師私房推薦！陳皮山楂茶＋白粥，輕鬆養胃又助消化
大魚大肉後腸胃感到負擔，陳昱婷中醫師建議喝些陳皮水或山楂水，將陳皮與山楂泡入熱水中，或添加到湯品中，不僅風味獨特，還能有效促進消化，幫助腸胃恢復輕盈感。若腸胃已經有疲憊信號，白粥則是最簡單又溫和的食療選擇，白粥不僅養胃健脾，還能給腸胃適度休息，輕鬆調理身體，用簡單又健康的茶飲與食療，能在大快朵頤之後保持輕鬆舒適！
穴位按摩：按壓足三里（膝蓋外側凹窩下四橫指，從脛骨往外側一橫指處）、內關穴（手臂內側從手腕往上三橫指，兩筋之間），緩解脹氣、反胃等症狀。

食物重複加熱、飲食不當或病毒感染

年節大餐、剩菜重複加熱，加上旅途飲食不潔或病毒感染，都可能引發急性腸胃炎，症狀包含腹瀉、嘔吐、腹痛，甚至發燒倦，腸胃炎時記得補充充足水分，又以白開水或電解水最佳，避免含糖運動飲料，並暫時避免乳製品、生食、高糖食物及果汁，減輕腸胃負擔。坊間流傳拉肚子吃吐司的說法，但因部分吐司含高糖高奶油，並不一定適用於所有人。

中醫教腸胃出狀況應急調理！
腸胃出狀況時，陳昱婷中醫師建議可用經典應急藥材，如葛根黃連黃芩湯、黃芩湯、藿香正氣散等舒緩腸胃不適。若因生冷食物如生魚片、生菜、水果而引發腹瀉，薑茶是一帖暖胃止吐的妙方。腸胃炎急性期後，可選白粥或不加內臟食材的四神湯作為簡易食療，既能恢復胃氣，又不增加腸胃負擔，另有護理小技巧！用蘋果去皮蒸熟打成蘋果泥，避免直接飲用蘋果汁，不僅能緩解腹瀉，還有助於恢復正常消化功能，讓你快快找回好食慾！
 

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