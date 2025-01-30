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通膨壓力大！美國民眾「不再外出吃飯」　好市多、沃爾瑪業績飆

▲▼好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國好市多的會員卡持有人數接近1.39億。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

面臨通貨膨脹壓力，外出伙食費越來越高，美國好市多2025財政年度的第一季業績報告結果顯示，其蔬果和肉類的銷售數據飆漲，可能是許多美國人開始改變飲食習慣，改成在家自煮。

根據《商業內幕》報導，好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在025年第一季度財報會議中表示，從蔬果和肉類的銷售數據飆漲可以發現，美國人的飲食習慣正在改變，「我們認為，消費者的飲食習慣正在從『外食』逐漸轉向『在家用餐』。」

▲▼美國零售商店,好市多,costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲外出就餐的成本上升，促使更多人進入實體店鋪購買食品雜貨。（圖／達志影像／美聯社）

米勒奇普指出，顧客在選擇商品時傾向於每磅價格較低的食品，例如家禽、牛肉和豬肉的不同部位。此外，許多異國食材也相當受到歡迎，例如金牌豬肉小籠包（Pork Soup Dumplings）、印度索娜米（masoori rice）和火鍋豬肉片。

數據顯示，好市多在第一季度的銷售額達609.9億美元，同比增長7.5%。會員人數比去年增長了7.2%，截至季度末，美國好市多的會員卡持有人數接近1.39億。

好市多對美國人飲食習慣的分析與今年其他零售商、快餐連鎖店的觀察相呼應，受到通貨膨脹和高昂的食品價格影響，美國人紛紛尋找省錢的方法。跨國投資銀行及法人券商「傑富瑞集團」（Jefferies）分析師指出，「消費者更傾向於待在家裡，或尋找比餐廳更便宜的替代方案。」

美國最大的雜貨零售商沃爾瑪（Walmart）財務長雷尼（John David Rainey）表示，外出就餐的成本上升，促使更多人進入其店鋪購買食品雜貨，「外食的成本大約是居家用餐的4.3倍，而這對我們的業務是有利的。」

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