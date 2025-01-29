新港奉天宮搶頭香！門前有人拉筋暖身　20歲水泥師傅2度奪得

▲▼ 除夕夜奉天宮搶頭香每年都吸引眾人參加，今年由20歲水泥師傅拔得頭籌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁除夕夜帶著夫人劉莉英一起回到義竹老家向鄉親拜年，與義竹鄉長黃政傑、議員翁聰賢等人發放蛇年紅包，接著前往奉天宮參與搶頭香儀式，與立法委員蔡易餘、陳冠廷等人祝福所有民眾新年快樂。

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昨天晚間8點，許多民眾圍爐吃飽後就「相揪」出門，前往義竹傳芳活動中心領取新春紅包，第一位民眾甚至下午4點半就到現場排隊，即使寒流來襲、細雨綿綿，等待領取紅包的民眾們依然熱情不減，爭先恐後地搶著跟縣長合影紀念。

翁章梁接著到新港奉天宮參與「作伙過年除夕晚會暨開廟門搶頭香」活動，晚間11點廟門開啟前，外頭已排滿蓄勢待發的民眾，甚至有民眾晚間8點就已在起跑線上拉筋暖身。

今年搶得頭香的民眾是20歲的水泥師傅楊信旗，已經參加過兩次活動的他表示，還沒來得及想願望，只是一心想要搶到頭香；除了搶得頭香殊榮，奉天宮董事長何達煌與翁章梁也一同頒發頭彩獎項—在地交趾陶大師林洸沂的蛇年作品「蛇進萬金」。

新港的行程結束後，翁章梁前往到朴子配天宮參拜祈福，再到春川宮為廟方開廟門，為新的一年祈求嘉義縣諸事平安。

翁章梁表示嘉義正在進步，感謝鄉親們共同努力，相信2025會是嘉義豐收的一年，祝福大家心想事成、順心如意。