漁夫罹潛水夫病「左手不舉」肱骨壞死！醫1招免開刀　骨頭癒合了

▲潛水夫病治療前後。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一位33歲年輕男性，因潛水夫病造成左肱骨頭缺血性壞死，不僅手舉不起來，睡覺痛醒，工作也被迫中斷。遍求南部各大醫院後，都建議他人工關節置換手術。經轉赴骨科李松青醫師處求治，在患者不願手術前提下建議他接受聚焦型震波治療，經八次高能量震波治療後、僅約八個月，狀況明顯改善，活動功能恢復正常，一夜睡到天亮，且骨癒合中。

「活力得中山脊椎外科醫院」、澎湖松青診所李松青骨科醫師指出，患者自訴，左手舉不起來，很不舒服且睡覺非常痛，半夜會痛醒。原本從事的潛水漁撈已被迫轉換為建築業的架鷹架工作，卻也大半年沒法工作。

李松青醫師檢查發現，患者左手前舉只有70度、外展60度，活動明顯受限。經X光檢查確認，患者是左肱骨頭缺血壞死第二期（分為零期至第四期、第四期為最嚴重）。

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▲潛水夫病治療前後的X光片。（圖／記者吳世龍翻攝）

李松青醫師表示，患者曾在他院接受過藥物及高壓氧治療，但卻持續疼痛惡化。並經南部各醫學中心建議人工關節置換，但患者不願手術，因而建議他接受聚焦型震波治療。李松青醫師指出，以高能量震波治療在肱骨解剖頸位置每次施打4000發，每月施打一次、共八次，約八個月後，狀況即明顯改善。患者不僅一夜睡到天亮，活動功能恢復正常，X光片顯示肱骨頭癒合中。

李松青醫師進一步表示，以高能量震波治療缺血性骨壞死的效用在於，高能量震波打在肱骨解剖頸位置會造成微骨折，在骨髓腔裡形成破壞缺血性壞死的因素，並藉此造成骨髓內動脈刺激作用，讓骨髓內動脈往上長。因為肱骨頭缺血性壞死主要是因為肱骨回返動脈的慢慢栓塞，此時藉著強化骨髓內動脈，支撐肱骨頭不要再塌陷。

▲活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李松青。（圖／記者吳世龍翻攝）

一般在治療肱骨頭缺血壞死，李松青醫師表示，是人工關節置換手術或高壓氧治療，但手術後活動範圍卻無法達到前舉及外展180度，而這位患者雖經他院的高壓氧治療卻沒改善且惡化，因此，高能量聚焦型震波治療可做為人工關節置換前的另一選擇，不僅避免進入第三期壞死，也讓患者不痛而能恢復正常活動、睡眠及工作。