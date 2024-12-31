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噁男誘9歲女童拍「洗澡清涼片」　還傳給她同學欣賞...這下慘了

▲桃園市某國小家長控訴就讀小四女童長期遭班上男同學以拳腳相向，甚至踹踢下體等處霸凌，教育局今天指出，已展開性平調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲噁男誘騙9歲女童拍攝洗澡清涼影片遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄王姓男子透過Instagram（IG）結識年僅9歲的女童小安（化名），並要求小安拍攝洗澡的私密影片給他，年幼無知的小安用手機自拍並傳影片後，王男竟轉頭將影片外流給小安的同學觀看。同學得知小安影片外流後，立即告知小安，小安向父母求助並報警，高雄地院審理後，依違反兒少性剝削防制條例判處王男徒刑2年2月。

判決指出，事件發生於去年1月間，王姓男子透過IG四處查看，主動與9歲女童小安搭話並傳訊息聊天，兩人聊了一段時間後，王男要求小安拍攝洗澡影片給他，小安則要求王男也拍攝相同的影片。兩人在交換私密影片後，王男竟透過小安的IG好友，結識了她的同學，並將小安的私密影片傳給同學觀看。

小安的同學看到影片後嚇壞，立即通知小安影片外流，小安不知如何應對，趕緊向父母求援，父母隨即帶著女兒報案。

高雄地院審理時，王男坦承犯行，並花錢與小安的父母達成和解。小安的父母希望案件能盡快結束，以免女兒再次出庭，因此同意和解。

法官認為，王男為了滿足自身性慾，利用小安年幼且判斷能力不足的情況，要求她自拍性影像並傳送給他，嚴重影響小安的身心發展。儘管雙方已達成和解，但對小安的身心影響仍難以抹滅，且這一行為客觀上不足以引起一般同情，無情堪憫恕，因此不同意減刑，依製造和散布兒童性影像兩罪，判處王男徒刑2年2月，全案可上訴。

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