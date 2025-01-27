排2小時換2000元新鈔「上面竟有人名」　內行解答

▲過年包紅包前許多人都習慣換新鈔。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

過年包紅包前許多人都習慣換新鈔，近日有名網友分享，她今年一樣到臺灣銀行換特殊的2000元新鈔，豈料上面竟然有人名，而且還不只一張，讓她相當不解「這是拿別人的舊鈔當作新鈔換給別人嗎？」

該名網友於臉書社團「爆料公社二社」發文指，她每年過年都會去換新鈔，今年一樣在過年前到臺灣銀行排隊近2小時，就為了換特殊的2000元新鈔，結果上面竟然有人名，而且還不只一張，看到眼前景象，她相當無言「這是拿別人的舊鈔當作新鈔換給別人嗎」？

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此文一出，有網友表示「要換整本，換幾張的可能容易拿到舊的！」、「換整本的就不會有這些問題啦」、「我換兩萬都全新的」、「我換四張也都是舊的」。

有人則解答「去台銀換的時候，行員就有事先告知說2000塊不是新鈔就是乾淨的鈔票而已，能接受再換」、「櫃員說2000面額比較不流通所以都是行內存底，沒有再印新鈔」、「2000的本來就很少流通，當然不會刻意去印新鈔」。

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