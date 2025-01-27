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重案回顧／起底神岡桶屍蛇蠍女！好廚藝成酒店紅牌　竟成恐怖殺手

▲▼台中桶屍今相驗，蔡女列被告，見媒體狂奔（圖／記者白珈陽攝）

▲狠心犯下神岡桶屍案的蛇蠍女，蔡姓酒店紅牌。（圖／記者白珈陽攝）

記者陳韻如／整理報導

台中2022年10月間發生一起駭人聽聞的神岡桶屍案，死者是一名失蹤3年的陳姓男子，經檢警抽絲剝繭調查，犯下此案的兇手正式陳男的蔡姓女友，兩人因有債務糾紛，蔡女狠心將人殺害，還用水泥封屍，手段相當兇殘。起底蔡女，她為金錢豹旗下酒店內的小姐，身材嬌小、長相清純可愛，貌似學生妹，因此被捧為紅牌，不料卻犯下這起可怕的桶屍案，最終遭到判刑27年6月。

回顧案情，一名工廠的二房東2022年10月間進廠房整理時，意外發現一個橘色大塑膠桶，而裡頭竟還裝有一具遭到水泥封住的屍體。經過檢警進一步追查，發現死者是失蹤3年的陳男，而事發工廠的最後承租人是蔡女，接著又查出2人在2019年3月曾一起前往摩鐵過夜，之後陳男便從此人間蒸發。

經查，蔡女為金錢豹旗下一間酒店內的小姐，花名為「佳佳」，長相清純可愛，頂著一頭短髮且身材嬌小，就貌似學生妹，雖脾氣不太好，但擅長做菜，經常帶酒客回家煮飯一起吃，藉此拉近與客人的距離，也抓住客人的胃，因此成為店內的紅牌。

▲▼台中桶屍今相驗，蔡女列被告，見媒體狂奔（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡女外表清純可愛，身材也相當嬌小，沒想到竟犯下這起恐怖殺人案。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，檢警當時在調查時，蔡女見到警方上門，只有一開始嚇了一跳，其餘時間都相當冷靜，也沒有驚慌失措，似乎早就已經預想到有這樣的場景出現。

檢警追查發現，蔡女與陳男有債務糾紛，因此狠心將人殺害，但她面對檢警訊問，始終否認犯行，並供稱，她因疫情影響收入銳減，轉而接受陳男資助上百萬元，後來遭到催討，不僅受到言詞暴力對待、情緒勒索，就連南部老家和孩子也遭殃，她天天活在恐懼之中，陳男才是「恐怖情人」，她與此案並無關係。

檢警指出，蔡女與陳男之間確實有債務糾紛，蔡女欠下陳男約150萬元，雙方簽有本票，而蔡女還偽造陳男的簽名，製造出雙方債務糾紛已達成和解的假象。

▲▼台中桶屍今相驗，蔡女列被告，見媒體狂奔（圖／記者白珈陽攝）

另外，蔡女在陳男「失蹤」之後，還冒用陳男身分持續傳LINE給陳的女兒，會被發現的關鍵證據就在於「蔡女閨蜜的一張自拍照」。檢警表示，該照片中蔡女閨蜜的墨鏡中反射出蔡女滑手機的身影，而閨蜜拍下這張照片後，陳男的女兒就收到從陳男的LINE傳來的一張航班資訊照，經比對後發現2張照片中的資訊相符，因此認定蔡女冒用陳男身分營造生活假象。

此外，蔡女於2019年就承租該間工廠，時間恰好與陳男失蹤的時間重疊，再加上蔡女還曾購買打漿電鑽、防水滲透之保潔墊、透明大塑膠袋等物，經核與死者遭棄屍相關物品相符，所有跡象都顯示蔡女狠心犯案，法官最終將她判刑27年6月。全案定讞。

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