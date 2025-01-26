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嚇壞用路人！楊梅休息站啟用3年12起車禍奪7命　高公局說話了

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站電動車自撞，釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陸運陞、楊惠琪、陳韻如／連線報導

40歲倪姓男子帶著妻小一家五口，以及展姓妻子的姪子姪女共8人北上中壢旅遊，昨(25日)晚上返程時，卻於國道1號楊梅休息站自撞，車輛當場起火，造成4死4傷悲劇。經統計，楊梅休息站2021年12月25日啟用至今車禍頻傳，短短3年就有7人死亡，令人不勝唏噓。

經國道警方統計，楊梅休息站2021年12月25日啟用至今，共發生11件A2受傷事故、1件A1事故，總計有12件事故，包含昨(25日)的電動車自撞4死；另外其中的A2事件中有3名當事人送醫後仍不治身亡，這個休息站啟用短短3年，就造成7死不幸事故，也令人不勝唏噓。

▲新竹縣籍蘇姓男子去年雙十節駕駛皮卡車搭載家人與友人王姓小朋友5人南下，行經國一71.3K楊梅休息站前疑恍神衝撞水泥護欄，造成5人受傷意外，其中後座王姓小朋友傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲該事故分隔島過去就常發生車禍，經國道警方統計，同路段三年來累計12件車禍，共造成7人死亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，警方也提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，該路段設計從高架主線車速100公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求降速到80與60公里，道路設計和降速標示均符合安全規範。

張則斌指出，楊梅休息站自2021年底啟用後，包括昨晚事故，該處分隔島路段共計有6起重大車禍事件，昨晚事故原因仍待檢警調查，之前5件有2件是因為駕駛使用輔助駕駛不當、3件是駕駛分心，均屬人為因素。他也提醒國道駕駛，不要過度依賴輔助駕駛，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道。

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