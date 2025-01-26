嚇壞用路人！楊梅休息站啟用3年12起車禍奪7命　高公局說話了

▲楊梅休息站電動車自撞，釀4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陸運陞、楊惠琪、陳韻如／連線報導

40歲倪姓男子帶著妻小一家五口，以及展姓妻子的姪子姪女共8人北上中壢旅遊，昨(25日)晚上返程時，卻於國道1號楊梅休息站自撞，車輛當場起火，造成4死4傷悲劇。經統計，楊梅休息站2021年12月25日啟用至今車禍頻傳，短短3年就有7人死亡，令人不勝唏噓。

經國道警方統計，楊梅休息站2021年12月25日啟用至今，共發生11件A2受傷事故、1件A1事故，總計有12件事故，包含昨(25日)的電動車自撞4死；另外其中的A2事件中有3名當事人送醫後仍不治身亡，這個休息站啟用短短3年，就造成7死不幸事故，也令人不勝唏噓。

▲該事故分隔島過去就常發生車禍，經國道警方統計，同路段三年來累計12件車禍，共造成7人死亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，警方也提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，該路段設計從高架主線車速100公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求降速到80與60公里，道路設計和降速標示均符合安全規範。

張則斌指出，楊梅休息站自2021年底啟用後，包括昨晚事故，該處分隔島路段共計有6起重大車禍事件，昨晚事故原因仍待檢警調查，之前5件有2件是因為駕駛使用輔助駕駛不當、3件是駕駛分心，均屬人為因素。他也提醒國道駕駛，不要過度依賴輔助駕駛，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道。