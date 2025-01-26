電動車自撞4死！小舅子曝：姊夫習慣輔助駕駛　質疑車輛故障釀禍

▲楊梅休息站4死車禍，事故車輛租賃車。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、陳韻如／桃園報導

40歲倪姓男子帶著妻小一家五口，以及展姓妻子的姪子姪女共8人北上中壢旅遊，昨(25日)晚上返程時，卻於國道1號楊梅休息站自撞，車輛當場起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及倪妻的2歲姪子不幸身亡。展女的弟弟今出面受訪，表示倪男的車輛為租賃車，後續將去詢問租賃公司是否為電動車故障釀禍，以及相關賠償。

這起事故發生在昨日晚間，倪男開著電動車行經楊梅休息站時，卻自撞分隔島護欄，車輛瞬間爆炸起火，倪男逃生不及，慘被燒成焦屍，而其10歲兒子也當場沒了生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治。





▲▼電動車自撞起火釀4死，家屬質疑車輛故障，將詢問租賃公司相關賠償問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，副駕駛座的展姓妻子傷勢嚴重送醫搶救；後座的10歲男童被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救不治；8歲倪姓男童有二級燒燙傷，插管手術中；11歲吳姓女童二級燒燙傷，待轉院；4歲展姓女童意識清楚，送醫治療。

展女弟弟事後受訪，他們一家與倪姓姊夫一家人同住在台中，而因近期他住院，孩子交由姊姊、姊夫照顧，不料卻上死亡車禍，自己的2歲兒子也不幸喪命。

展女弟弟透露，姊夫開的車是租賃車，而姊夫平時有習慣輔助駕駛，研判是因自動駕駛才撞上水護欄，後續將會去詢問租賃公司是否是電動車故障造成，以及後續的賠償問題。

另外，展女弟弟也談及姊姊傷勢，他表示姊姊全身有40%燒燙傷，目前雖有意識，但左腳部分因燒燙傷嚴重，組織都被燒壞，「就算救活，腳也要截肢」。