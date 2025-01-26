電動車休息站自撞4死！副駕妻「全身40%傷燙傷」　弟曝：不樂觀





▲楊梅休息站重大車禍，造成4死4傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／桃園報導

40歲倪姓男子帶著妻小一家五口，以及妻子的姪子姪女、外甥女共8人北上中壢旅遊，昨(25日)晚上返程時，卻於國道1號楊梅休息站自撞，車輛當場起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及倪妻的2歲姪子不幸身亡。至於倪妻及8歲的兒子、4歲的展姓姪女、11歲吳姓外甥女目前仍在醫院救治中。

初步了解，倪男一家五口與展姓妻子的弟弟一家同住在台中，而由於展妻弟弟日前住院，小孩交由姑姑照顧，24日當天倪男開車載著妻小及妻子的姪子姪女、外甥女共8人原本要到台中逢甲逛夜市，但因人太多，於是轉往中壢玩。

未料，昨日返程時卻不幸發生車禍，倪男車輛當場爆炸起火，倪男逃生不及被燒成焦屍，而其10歲兒子當場無生命跡象，送醫搶救後也宣告不治。另外，4歲女兒因全身90%三度燒燙傷，今(26日)凌晨宣告不治；2歲的展姓姪子也於今晨不幸身亡。

倪展雙方家人接獲噩耗，立即趕赴現場，情緒相當悲痛。展女弟弟受訪表示，展家兩老接獲消息後連夜北上，但因年事已高，目前已先行回老家；另外姊姊跟幾個小孩仍在重症加護病房中，姊姊全身40%燒燙傷，尤其左腳傷勢嚴重，狀況並不樂觀，目前倪家小孩「就剩一個了」，讓家屬悲痛不已。





▲副駕展妻的弟弟受訪 。（圖／記者黃彥傑翻攝）