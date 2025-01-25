五星級飯店吃尾牙！13人上吐下瀉「1人拉到脫水」　衛生局派員稽查

記者許權毅、鄧木卿、陳韻如／台中報導

某知名房仲分店包團南下台中某五星級飯店舉辦尾牙，不料昨(24日)晚間用完餐後，就陸續傳出有人腹痛就醫，今(25日)一早不適人數持續增加，業者緊急包遊覽車將人送往台中榮總急診，另有一人搭乘救護車送醫，總計有13人送醫。對此，衛生局也緊急派員前往稽查，抽驗業者供應之食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。





▲台中五星酒店驚傳食物中毒，房仲業者吃完尾牙包遊覽車前往就醫。（圖／記者許權毅攝）

據了解，該房仲分店員工包團南下旅遊，昨晚入住該飯店並在餐廳吃尾牙後，陸續有人出現身體不適的情形，有人自行到診所就醫，而原定今早要照常走完行程，但因不適人數持續增加，最後乾脆包遊覽車將10多人全數送到台中榮總急診室就醫。

▲院方出面說明13名患者情形。（圖／記者許權毅攝）

據院方表示，送到醫院的病患共13人，其中一人上吐下瀉等症狀較嚴重，有出現脫水情形，其他12人雖也有上吐下瀉，但症狀較輕，活動力也尚可，除了較嚴重的病患需留院觀察外，其餘12人下午症狀好轉即可出院。

院方表示，患者主述為吃合菜，餐敘結束後就陸續開始有不適症狀，不排除是葡萄球菌或其他菌種造成，目前須待衛生局化驗。

對此，衛生局表示，目前已緊急派員前往稽查，並抽驗業者供應的食材，檢驗食品中的毒病原菌，後續將併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。

衛生局表示，由於此次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。