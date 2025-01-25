彰化透天厝火警！死者是南瑤宮修繕工人　寺廟室募款1日湧10餘萬

▲彰化透天厝火警死者是南瑤宮修繕工人。（圖／市公所寺廟室主任盧建州提供）

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化市全福街一棟透天厝23日發生火警，造成一家五口中的28歲鍾姓父親、3歲兒子身亡，34歲徐姓母親、7月大女兒送醫後雖恢復呼吸心跳，惟2人昏迷指數僅有3，目前仍在搶救當中。據悉，鍾男生前是南瑤宮修繕工程人員，市公所寺廟室主任盧建州接獲噩耗後大為震驚，而由於鍾男家中經濟不佳，盧建州也為其發起募款救濟行動，短短1天就湧入10餘萬元善款，盼能讓家屬度過難關。

已有285年歷史的縣定古蹟南瑤宮2023年進行修復工程，而此次火警不幸身亡的鍾男就是修繕工程中的其中1名工人，而此噩耗傳出後，另盧建州大為震驚。盧建州表示，鍾男等多名工人曾多次與他一起進行修繕會議，他也常到施工現場會勘，案發前幾天他們甚至還一起開會，沒想到就聽見鍾男葬身大火的消息。

盧建州表示，由於鍾男家境不佳，他原先只是私下找寺廟室幾位同仁一起捐錢，沒想到一呼百應，短短1天就募得逾10萬元，將會盡快把這筆錢交給喪家，希望能盡一點心意，幫助喪家度過難關。

▲▼市公所寺廟室發起募款，短短1日就湧入10餘萬。（圖／市公所寺廟室主任盧建州提供）

另外，在此次大火中重傷命危的徐女及7月大女兒目前仍在醫院治療當中，狀況仍與昨日相同，昏迷指數仍只有3，其中徐女已於昨日進行高壓氧治療，預計27日將會再做一次，盼能提高其清醒的機會。至於7月大女兒的部分，昨晚血壓與心跳偏高，目前藥物控制中，持續監測酸鹼與電解質不平衡問題，母女兩人仍在積極搶救當中。