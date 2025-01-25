2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

▲▼林業及自然保育署宜蘭分署公布2025年太平山春節旅遊攻略。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2025年春節假期，太平山國家森林遊樂區將依往例，於除夕(1/28星期二)休園，小年夜(1/27星期一)上午4:00開園、中午12:00全區休園，大年初一(1/29星期三)上午8:00開園。大年初二至初五(1/30-2/2)每日4:00開園，20:00休園。

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林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區蹦蹦車除夕停駛，小年夜末班車為11:30。大年初一配合園區8:00開園，首班車為9:30、末班車16:00；大年初二起，首班車7:30，末班車16:00。

太平山國家森林遊樂區實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1,000台。入園車輛達800台時，園區將開始透過公路總局6處電子看板、警廣電台(FM104.9)及官網首頁進行預告。

若遇冬季強烈寒流來臨，林業及自然保育署宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客用路安全。

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