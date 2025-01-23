李珠珢、李多慧、邊荷律都來台！起亞虎球迷怒：把啦啦隊當消耗品

▲李珠珢加盟富邦悍將啦啦隊FA。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

記者施怡妏／綜合報導

韓國「三振舞女神」李珠珢（이주은）重磅宣布加盟台灣職棒富邦悍將Fubon Angels，成為旗下第一位簽訂全經紀約的啦啦隊員，掀起球迷暴動。韓裔華僑YouTuber「DenQ」日前拍片，分享韓國網友對於此事的看法，韓國網友紛紛不解，「起亞虎明明這麼有錢，為什麼不挽留李珠珢呢？」

韓裔華僑YouTuber「DenQ」上傳新影片，分享韓國網友對於李珠珢加入台灣球隊的看法，「我最無法理解的是，起亞虎明明這麼有錢，為什麼不挽留李珠珢呢？她的廣告效果應該很好啊！國內也應該多花點錢吧」、「身為起亞虎球迷，感覺像是連續三年失去最受歡迎的啦啦隊員，2023年李多慧、2024年邊荷律、2025年李珠珢，真的讓人很火大，起亞好像只把啦啦隊員當作消耗品一樣」。

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另外，也有李珠珢的粉絲留言，「身為李珠珢的粉絲，希望她到台灣，可以收到像藝人一樣的待遇，李珠珢加油，我會一直支持你」、「聽台灣朋友說，李珠珢加入的球隊，除了成績之外，其他都做得非常好！希望李珠珢加入後，連成績都能上升」。

YouTube影片底下台灣網友則留言，「總經理親自去簽約，可見李珠珢對票房來說多重要了，球員要多加油」、「早就該來了，台灣球迷會珍惜她的」、「富邦還沒開打已經贏了，非常喜歡她在台灣的狀態」、「我老婆是韓國首爾人，他告訴我兩國之間的棒球文化。韓國棒球粉絲主要注重在棒球選手，但是台灣棒球場至少快一半是來看啦啦隊的，相對的台灣更容易給外援啦啦隊更好的薪水，反之韓國不會給太高薪水，人民的出發點就不同」、「珠珢，來台灣走花路吧！我們歡迎妳」。

有韓國網友爆料，台灣富邦出了5倍價錢挖走李珠珢，然而，富邦悍將隨著李珠珢的加入，如果李雅英確定續約成功，再加上南珉貞、金子仁、金渡娥，形成新的「韓籍五本柱」，超強的黃金組合讓球迷超期待。

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▼ 李珠珢加盟富邦球團，加上先前加入的李雅英、南珉貞、金子仁、金渡娥，形成「韓籍五本柱」。（圖／翻攝自IG）

