取貨打錯1個字！　他「開車3小時」笑喊：太太太值得

▲一名網友誤把包裹寄到宜蘭太平山。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

現今網購方便，不少人都會透過網路購物，不過一名家住新竹的網友透露，自己網購時因不小心打錯一個字，取貨地從新竹變成位於宜蘭太平山的門市，讓他不得不開車3小時取貨，但他也笑喊「沿路好風景，太值得了！」

一名網友在社群Threads發文透露，原本網購包裹設定地址在家裡附近的超商「南衫門市」取貨，但因為選取分店時，不小心打錯字，意外將包裹寄到宜蘭太平山的「南山門市」。

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原PO透露，知道自己搞烏龍後，最後無奈下班後開將近3個小時前往宜蘭取貨，不過沿途好風景也讓他驚豔大呼，「以後絕對繼續寄錯店，這趟太太太值得了，沿路好風景」，笑說這是美麗的錯誤。事後原PO也透露，包裹是Balenciaga（巴黎世家）Defender的鞋子，要價不斐，坦言「為了這雙巴黎世家坦克鞋去的」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，貼文也超過111萬次瀏覽、5萬多人按讚，「這間我熟，蜜月旅行去環島的時候，騎到這邊有進去休息一下」「山上風景很漂亮，春天有櫻花，冬天還會下雪，買顆高麗菜吃個烤香腸，再慢慢開下山」「下次寄梨山7-11，沿途也是很美喔」「超扯但是好快樂，是新的冒險」；該文章也釣到賣家回應，「感謝這個兄弟，這是跟我們買的輪胎鞋！雖然這位兄弟打錯門市名稱，我們也說可以等退回來再重新寄出，但是看這篇文，是等不及的」。

▲一名網友誤把包裹寄到宜蘭太平山。



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