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鈕承澤獲假釋！預計明吃完早餐才出獄　24小時內須赴北檢報到

▲▼鈕承澤花蓮入監後首餐飯3菜一湯，簡單隆重。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

▲鈕承澤假釋獲准，即將出獄。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者劉昌松、黃哲民、陳韻如／台北報導

導演鈕承澤涉嫌性侵，遭判刑4年定讞後，2021年11月30日入花蓮監獄服刑，而他近日第4次聲請，終獲法務部矯正署複審核准假釋。高等法院今(21日)下午做出裁定，准許鈕承澤假釋期間交付保護管束，並通知地檢署裁定結果。據了解，目前地檢署將先確認是否有其他案件須執行，若無則依法開立釋票，而鈕承澤預計將在明日上午吃完早餐後才能出獄。

鈕承澤涉嫌性侵一案，他始終否認犯行，最終遭到法官判決4年定讞，而他遭判刑後，隨即將戶籍遷到花蓮，並於2021年11月30日入花蓮監獄服刑。

鈕承澤服刑過半後，2023年底就開始聲請假釋，但前3次都遭駁回，直到2024年底第4度聲請，才獲得矯正署複審核准假釋。檢方也向高等法院聲請保護管束，高院於21日裁准保護管束，並隨即傳真通知地檢署，由檢方指揮執行。

據了解，地檢署收到裁定後，將先確認鈕承澤是否有其他案件須執行，若無他案，就依法開立釋票，待監所收票後釋放受刑人，並約定釋放後首次到指定機關報到接受保護管束。

而經查，鈕承澤在獄中就將戶籍遷回台北，目前將待查證後，於明日上午吃完早餐再行釋放，並且要於24小時內向北檢報到，檢方將再決定是否於假釋期間上電子監控。

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