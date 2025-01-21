藍白聯手砍台電1千億補助！　黃暐瀚分析：今年電價應該漲定了

▲立法院中央政府總預算表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院朝野近日審查114年度總預算案，藍白兩黨團分別提案全數減列經濟部補貼台電1千億2萬元預算，最終在國民黨、民眾黨多數聯手下通過。對此，媒體人黃暐瀚今（21日）表示，由於台灣發電結構，以及國際煤炭與天然氣價格飆漲，台電虧損累積破4千億元，目前台電收入來自「使用者繳電費」與「政府補助」兩部份，補助少了1千億，自然得由「提高電價」來補，這無關政治，是簡單數學問題，結論就是，今年電價，應該漲定了

黃暐瀚表示，「砍補助、漲電價」這兩句話，不含臧否，單純直述現況。立院審預算，刪掉了1千億元的台電補助款，虧損已經累積破4千億的台電，根據電業法49條規定，由「電價審議會」每年兩次（三月、九月開會），依據電價計算公式，決定台灣的電價（四月、十月施行）。

黃暐瀚表示，目前台電的收入來自「使用者繳電費」與「政府補助」兩部份，補助少了1千億，自然得由「提高電價」來補，這無關政治，是簡單數學問題。

黃暐瀚指出，核電的發電成本較低一度一塊多，其次火力3-4元，然後光電5-6元，最後風力6-7元。由於台灣的發電結構，大量發展綠電，以及前幾年俄烏戰爭造成國際煤炭與天然氣價格飆漲，台電的虧損已經累積破4千億元。

黃暐瀚再指，虧損的企業，自然得提高收入才能平衡損益，所以電價該漲，但並未大漲，因為過去幾年都靠行政院花幾千億在補貼，所以台灣的電價還維持在一度三元左右，仍使用核電的法國，電價已經應漲到七、八元（民生7元、工業用電8元）。

最後，黃暐瀚強調，討論能源配比，台灣要不要使用核能？該不該發展綠能？是一回事，眼下台電就是已經虧了4千億，不補貼，就得按照公式漲電價，這是電業法的規定，結論就是，今年電價，應該漲定了，三月就有審議會，決定四月是否調漲。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

