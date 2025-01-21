川普就職演說5大重點一次看！誓言重振美國夢　奪回運河插旗火星

▲ 川普宣誓就職第47任美國總統。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國第47任總統川普20日正式宣誓就職，重返白宮展開第二任期，近半小時的就職演說中誓言重振「美國夢」，批評拜登政府造成破壞、留下混亂，以下請見BBC整理出演說內容5大重點。

1. 宣告「美國黃金時代」開始

川普以樂觀態度開場，聲稱「美國的黃金時代從現在開始」，承諾讓國家繁榮、贏得尊重。相較8年前第一任期就職演說中描繪美國經濟受外國剝削的黑暗景象，此次開場白顯得光明許多。

不過川普後來逐漸轉為嚴厲口吻，批評目前「激進而腐敗的體制」，「連一個簡單的國內危機都解決不了」，顯然意指近期肆虐洛杉磯的野火，並誓言不再容忍任何形式的剝削。

2. 一連串政策

川普直接提出多項具體政策承諾，有別於以往總統就職演說通常偏重團結與理想的慣例，稱他將在100天內宣布南部邊境進入國家緊急狀態，派軍執行移民管制；此外也承諾簽署行政命令，立即終止言論審查，恢復美國言論自由。

3. 遇刺不死「上帝救了我」

川普回顧競選期間遭人暗殺未遂，「那些希望阻礙我們事業的人企圖奪走我的自由，甚至是我的生命」，「就在幾個月前，在賓州一片美麗的田野上，刺客的一枚子彈穿透我的耳朵，但我當時就覺得我得救是有原因的，現在也更加確信」，「上帝救了我是為了讓美國再次偉大」。

4. 火星與巴拿馬運河

川普談及國際議題，揚言重新奪回巴拿馬運河控制權，「我們要把它拿回來」，還稱要將「墨西哥灣」改名為「美洲灣」（Gulf of America），令希拉蕊（Hillary Clinton）不禁失笑。

他也放眼太空，誓言「追求我們的天命，將星條旗插在火星上」，令多年來致力殖民火星的SpaceX創辦人、川普顧問馬斯克（Elon Musk）在台下露出燦爛微笑。

5. 「性別只有2種」

川普在演說中宣布，「從今以後，美國政府官方政策是世界上只有2種性別：男性與女性」，獲得支持者熱烈掌聲。他誓言打擊使性別與種族進入公共及私人領域的社會工程，打造一個「不看種族、只看能力」的國家。