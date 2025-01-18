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登屏風山墜邊坡！女登山客慘困12hrs　搜救隊頂-1°C低溫徒步救援

▲▼ 女登山客墜屏風山邊坡，花蓮警消出動救援 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲女登山客墜邊坡，搜救人員徒步搬運救援。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、陳韻如／花蓮報導

有一行4人的登山隊昨(17日)上午從屏風山山屋下撤往台八線登山口，途中一名70歲女性卻不慎墜落40米深邊坡，呼喊有回應，但傷勢不明，隊員緊急通報119請求協助。警消獲報後，立即派出16人搜救隊前往搶救，直至深夜11時許，終於在零下1度的低溫下找到女登山客，所幸其生命徵象穩定，目前已送往慈濟醫院救治中。

花蓮縣消防局昨上午11點左右接獲通報，一名女子跟著登山隊從屏風山山屋下撤往台八線登山口時，不慎墜落邊坡，隊員呼喊有回應，但傷勢不明，遂緊急派出16人前往搜救。

▲▼ 女登山客墜屏風山邊坡，花蓮警消出動救援 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼ 女登山客墜屏風山邊坡，花蓮警消出動救援 。（圖／記者王兆麟翻攝）

搜救人員表示，當時天候條件逐漸轉差，濃霧降低能見度，增加救援難度，且越晚溫度越低，再者，現場環境以密林為主，坡度陡峭，且因0403花蓮大地震，導致該處崩塌處有上千處，對搜救工作構成挑戰。

而雖女子墜落後由同行的登山嚮導進行初步檢查，生命徵象穩定，但頭部有出血情況，已經由救援隊伍進行清洗傷口暨包紮止血等處理。其生命徵象顯示，整體狀況尚穩定，但救援急迫性仍需進一步醫療評估。

搜救人員勘查現場後，申請直升機吊掛作業，後因濃霧天候不佳，改用人力搬運方式進行救援，16人搜救隊遂立即入山搜救，終於在晚間11時許，氣溫零下1度的低溫下找到女子，並將人帶下山送醫救治，所幸其生命徵象穩定，並無大礙。

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