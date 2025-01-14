必訪景點　阿里山登紐約時報「台灣唯一」

▲嘉義縣阿里山日出聞名國際，不少人為此上山。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義阿里山榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名，是台灣唯一上榜地點，這是國際媒體對阿里山豐富自然美景與文化遺產的高度肯定，縣長翁章梁欣喜地表示「阿里山是真台灣之光！」，他提到阿里山一直以來就是國際觀光的著名景點，壯麗的森林、壯觀的日出、變幻莫測的雲海和獨特的森林鐵路，吸引了無數海內外遊客慕名而來。

▲嘉義縣阿里山雲海也相當有名 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府表示，阿里山不僅擁有迷人的自然景觀，還以高品質的高山茶和咖啡聞名，近年當地茶農和咖啡農在國際賽事中屢獲佳績，顯示出競爭力和品質。

擁有112年歷史的阿里山森林鐵路全長71.4公里，經歷15年的艱辛修復，終於在去年7月全線恢復通車，全線通車議題也成為國際關注焦點，國內外媒體爭相報導之下，再次讓阿里山登上國際舞台，嘉義縣被全世界看見。

▲嘉義縣阿里山小火車 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，縣府將持續支持農民提升產品品質，推廣阿里山品牌。阿里山也不只有日出、雲海、小火車，還有嘉義縣最獨有的人文瑰寶「鄒族」，鄒族部落的文化與特色更是值得遊客造訪。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署、阿里山林業鐵路及文化資產管理處及嘉義縣政府，近年均致力改善大阿里山區的硬體與軟體，提升旅遊品質及環境，打造國際觀光的旅遊環境。

▲阿里山上的鄒族文化慶典 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府將持續與中央部會合作，讓全球旅客體驗這片美麗土地的獨特魅力，此次入選紐約時報全球必訪景點，同時也入選交通部觀光署100亮點，雙重的國內外肯定，絕對是認證的絕佳旅遊地，誠摯邀請旅客前來探索。