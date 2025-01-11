起步未打方向燈遭攔！2條通男喊「不行進去」秒狂奔　慘遭壓制上銬

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗市新東街一名34歲彭姓男子日前開車於路邊起步卻未打方向燈，遭到巡邏員警攔查，但他卻開始神色緊張、語無輪次，經員警多次詢問並確認身分後，才發現原來他是身背2案通緝的「2條通」。員警當下呼叫支援警力準備將彭男逮捕，不料他卻趁隙脫逃，但最終仍逃不過員警追捕，當場遭到壓制上銬，全案偵詢後移送桃園地檢署歸案。

▲彭姓男子2案通緝，遇警攔查心虛落跑仍遭逮。（圖／記者楊永盛翻攝）

34歲彭姓男子因涉嫌侵占及傷害等罪，遭到桃園地檢署發布通緝，而日前他在苗栗市新東街一帶開車準備離開時，因路邊起步未打方向燈，剛好被一名巡邏員警經過發現，隨即上前攔查。

彭男起初假裝鎮定搖下車窗配合員警詢問，但發現員警準備開單後，他卻開始神情緊張，還語無倫次不斷詢問，「一定要這樣？」還打電話給親友表示，「警察在找我麻煩」，最後在員警多次詢問下，才發現原來他是「2條通」。

員警當下準備呼叫支援將彭男逮捕，彭男見狀則跳針喊道，「我沒辦法進去啦！」隨後拔腿狂奔，好在員警反應靈敏隨即追上，但彭男仍不願配合，還拿著手上物品朝員警身上猛砸，但最終仍難逃員警追捕，當場被壓制在地狼狽上銬，全案偵詢後移送桃園地檢署歸案。

苗栗警分局提醒，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝，另呼籲民眾如有發現可疑人士或不法情事，請即向警察機關檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。