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黃仁勳回台參加尾牙　預告一定會逛夜市「找她」！

▲TOYOTA與NVIDIA合作。（圖／翻攝自NVIDIA）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／翻攝自NVIDIA）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2025年美國消費電子展（CES）現場演講。會後採訪時，黃仁勳透露自己會在17日返台參加輝達尾牙，還會去逛夜市，甚至提到一位女士，「因為水果攤老闆娘（黃仁勳以Fruit Lady稱呼對方）很有人情味，很認真工作，想讓她有更多生意。」

會後媒體聯訪時，黃仁勳透露，他17日會返台參加輝達尾牙，被問到會不會去逛夜市時，他露出笑容直呼「我每次都會逛」，接著提到他最愛的水果攤，「水果攤阿婆（黃仁勳以Fruit Lady稱呼對方）很有人情味，很認真工作，想讓她有更多生意」，還不忘大推芒果真的很對他的胃口。

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事實上，黃仁勳去年在台大進行發表演講時，除了分享AI科技技術進程、數位孿生等主題外，還特別點名通化夜市很棒，尤其有一個阿婆水果攤非常好吃。

▲▼黃仁勳最愛阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳最愛的阿婆水果攤。（圖／記者黃國霖攝）

當時《ETtoday新聞雲》直擊該間神級阿婆水果攤，阿婆也現身受訪，甚至還有民眾在攤位還沒擺好就搶著買黃仁勳同款招牌水果。

這間讓黃仁勳如此著迷的水果攤，在Google上的店名為「阿婆高級現切水果」，位置約會擺在萊爾富北市臨江店附近，表定下午5點半開始營業，年過70歲的阿婆大概下午4點多就會帶著兒子、先生一起到現場擺設攤位，由阿婆負責賣、兒子則隱身後方準備水果，先生則會在旁邊販售玉米粒杯。

阿婆被問及黃仁勳在台大發表演講時提到水果攤一事，阿婆表示，「嚇一跳，真的沒想到他會在電視上說，他最愛就是情人果跟小番茄，可能他在國外都沒吃到這種水果，所以在台灣吃就覺得很新鮮好吃。他每次來買都說很好吃、也買很多。」

阿婆提到，她知道黃仁勳是何等大人物，但對方真的很好、很親切，「他也非常會說台語，他都跟我用台語對話，講英文我也聽不懂。」

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