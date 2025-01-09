「撞牆摔盆」虐死2歲童！網紅5寶媽求交保：兒女需要我　1原因續押

▲虐死2歲男童的保母竟是一名知名網紅，經常在臉書粉專分享育兒大小事，形象相當正面又溫暖。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

高雄一名宋姓網紅保母育有5名子女，經常在臉書粉專分享育兒大小事，形象相當正面又溫暖，怎料她竟被爆出虐死2歲男童，還謊稱男童是洗澡時意外溺斃，去年遭檢方依涉犯《刑法》成年人故意對兒童犯傷害致死罪起訴，並羈押至今。如今羈押期滿，宋女以「兒女需要她」為由，向橋頭地院聲請交保，但法官卻因「1理由」裁定續押。

回顧該案，高雄一名2歲大的陳姓男童由於母親離世，加上擔任軍職的父親無法全天候照顧，於是以每個月3萬元的托育費用，委託同樣是軍眷的宋姓網紅保母幫忙看顧，怎料自2024年5月30日起，宋女不知為何多次情緒失控，不僅拿輔助穿鞋的「鞋拔」毆打男嬰的頭部、臀部，還將他從嬰兒床上狠摔在地，惡行惡狀令人髮指。

直至6月6日下午，宋女在幫男童洗澡時竟再度凌虐，先是用力推他去撞牆，隨即又將男童數度舉起並重摔至澡盆裡，導致男童全身癱軟失去意識，宋女眼見情況不對，立即將他送醫急救，但遭暴力虐待長達1周的男童早已遍體鱗傷，經緊急搶救仍宣告不治。

檢方10月9日偵查終結，依涉犯《刑法》成年人故意對兒童犯傷害致死罪，將宋女起訴。由於羈押期屆滿，橋頭地院召開延押庭，宋女稱自己還有兒女需要照顧，盼法官能讓她交保返家，並讓她對陳童家屬進行賠償。

然而法官得知，宋女曾在看守所內自殘，認為她有以極端方式逃避刑事追訴的可能，因此認定宋女有逃亡之虞，故判裁定延押2個月。

延伸閱讀

▸ 父離世留4地2房…獨子出國玩到「頭七前一天」 遺產繼承結果逆轉

▸ 拜訪男友家目擊「鬼屋」：又臭又髒 未來公婆1提議露真面目…妹子秒分手

▸ 原始連結