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懷疑女友在中山區按摩店「做黑的」　醋男球棒砸店家

李男懷疑女友做黑的，竟遷怒按摩店，持球棒砸店。（讀者提供）

▲李男懷疑女友做黑的，竟遷怒按摩店，持球棒砸店。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北市一名李姓男子，其張姓女友在中山區一家泰式按摩店上班，他懷疑女友「做黑的」，且與某男客過從甚密，兩人爭吵後女友避不見面，他竟然遷怒店家，持球棒上門砸店，警方獲報後，很快在附近找到手持球棒的李男，調查後依《社會秩序維護法》「藉端滋擾」移送台北地院簡易庭裁處，法官判他罰鍰1萬1千元，可上訴。

去年11月15日凌晨兩點多，位於台北市中山區一家泰式按摩店，遭一男子持球棒砸毀店內招牌、玻璃窗等器物，警方趕抵現場，嫌犯已經離去，派出所調閱路口監視器，發現男子還在附近徘徊，立刻派遣警網，將手持球棒的李男（28歲）逮捕，他立刻坦承犯案，訊後被警方依違反《社會秩序維護法》第68條第2款「藉端滋擾」規定，移送台北地院簡易庭裁處，法官判他1萬1千元罰鍰，可上訴。

偵訊時，李男供稱，其張姓女友在該店當按摩女，他懷疑張女「做黑的」，幫客人提供半套或全套性服務，且最近他發現女友疑似與某客人過從甚密，醋勁大發，兩人為此大吵一架，之後張女避不見面，電話不接，簡訊「已讀不回」，於是情緒失控，才持球棒砸店，幸好，店家不願提告，僅要求賠償砸毀器物，否則李男將多被告一條毀損罪。

警方指出，若藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，可處3日以下拘留，或新台幣1萬2千元以下罰鍰，同時呼籲民眾遇感情糾紛應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，同時強調對於轄內暴力滋事，絕不寬貸。


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