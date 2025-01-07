19歲少女打輝瑞疫苗　6個月變「三重G罩杯」！動刀改善罕見病症

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球期間，許多人接種疫苗預防，卻也傳出不少副作用。一名19歲少女接種輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後短短6個月內，胸部尺寸內從B罩杯迅速增至「三重G罩杯」（Triple G），被認為是第一例可能與疫苗相關的罕見病例。

一項來自加拿大多倫多的最新醫學研究，近日發表於《塑膠與重建外科—全球開放》期刊（Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open）。內容指出，該名少女在2022年9月接種第一劑疫苗後約1週，開始出現胸部異常增大的症狀，接種第2劑後症狀加劇。

研究提到所謂的「輝瑞隆胸」現象（“Pfizer boob job” phenomenon），指一些女性聲稱在接種疫苗後胸部變大，但無證據支持此說法。研究人員指出，雖然淋巴結腫大是新冠疫苗已知副作用，但乳房組織結構或密度的變化極為罕見。

該名少女後來被診斷出患有極為罕見的「假性乳腺葉狀組織增生症」（PASH）相關巨乳症，截至目前，全球僅不到20例相關病症紀錄。此類病症通常由良性腫塊引起，但這名少女並未發現乳腺內有腫塊。研究者指出，這是有史以來第一個將PASH與疫苗聯繫在一起的病例。少女施打輝瑞疫苗後，胸部在6個月內突增至三重G罩杯。（翻攝journals.lww.com）少女接受縮乳手術，罩杯縮至雙重D罩杯。（翻攝journals.lww.com）

▲▼少女施打輝瑞疫苗後，胸部在6個月內突增至三重G罩杯，接受縮乳手術後縮至雙重D罩杯。。（翻攝journals.lww.com）

研究表示，該名少女在胸部異常增長前，曾感覺乳房內出現刺痛感，但血液檢查未顯示任何荷爾蒙異常。醫師曾嘗試以類固醇、抗生素進行治療，但無效。

6個月後胸部就停止繼續增長，但尺寸過大令少女生活受到極大影響，最終於2023年接受縮胸手術。由於手術時大量失血，外科醫生僅能移除部分乳腺組織，術後少女胸部縮小至「雙重D罩杯」，而她仍考慮再次接受手術，以回復到以往的正常尺寸。

研究者強調，目前尚無直接證據證明新冠疫苗與此類巨乳症之間存在直接因果關係。雖然疫苗接種後引發淋巴腫大的現象已被廣泛記錄，但涉及乳腺結構或密度改變的情況則極為罕見。研究團隊呼籲進一步調查，以了解是否存在疫苗、PASH病症及快速乳房增長之間的潛在聯繫。

而自2020年以來，全球已施打逾136億劑新冠疫苗。儘管少數個案顯示疫苗可能引發不良反應，醫學界仍認為疫苗的整體益處遠大於風險。

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