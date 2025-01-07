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綠島受刑人王天佑背景曝！「海陸退伍」輕鬆翻牆　躲回職員宿舍遭逮

▲▼受刑人王天佑脫逃前最後穿著曝光 。（圖／翻攝就是愛綠島臉書社團）

▲受刑人王天佑海陸退伍，最終敵不過天氣躲回監獄職員宿舍。（圖／翻攝就是愛綠島臉書社團）

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

綠島受刑人王天佑昨(6日)下午2點半左右趁作業時，將管理員反鎖庫房內後逃離，並翻過3米高牆後脫逃出去，但最終被天氣擊敗，脫逃不到一天就自行返回，躲在職員宿舍遭逮。據了解，王天佑海軍陸戰隊退伍，體能相當優異，翻牆對他來說並非難事，但據獄方表示，王天佑預計明年7月刑滿，現在就可提出假釋申請，懷疑可能跟女友感情有關，但詳細原因仍待釐清。

據了解，王天佑在獄中擔任修繕工，平時針對監獄的水管及建物進行維修，但他昨天下午2點半左右，卻趁著取物料時，將管理員反鎖後逃出，但最終被天氣擊敗，再加上他並非當地人，對環境並不熟悉，無奈之下只好躲回監所內的職員宿舍。

▲▼ 受刑人王天佑脫逃，搜索狀況曝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲王天佑躲在職員宿舍中被發現。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經查，王天佑為海軍陸戰隊退伍，體能相當優異，要翻過獄所3米高牆並非難事，不過他預計2026年7月刑滿，現在其實就可以申請假釋出獄，實在不解為何逃獄。且他與母親感情極佳，王母病危時也曾返家探視，懷疑脫逃原因可能跟女友感情有關，尚待獄方進一步釐清。

▲▼ 受刑人王天佑脫逃，搜索狀況曝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼警方昨晚地毯式搜索。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼ 受刑人王天佑脫逃，搜索狀況曝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼ 受刑人王天佑脫逃，搜索狀況曝 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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