新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

▲新竹市一場輪胎行大火釀八死悲劇，也燒出親仁里4,000坪都更案內幕。輪胎行老鄰居楊清華指著被燒成焦黑的斷垣殘壁，細說都更過程。（圖／CTWANT提供）

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2022年夏天新竹市八死縱火人倫悲劇震驚社會，近期更因二審扭轉一審死刑裁定改判無期再掀波瀾。外界以為是家庭爭吵釀禍，在地居民卻異口同聲，直言背後與價值新台幣百億都更案息息相關，老鄰居更直言，縱火者遭設局詐賭簽下百萬本票，走投無路而縱火生憾，更燒出背後追殺弱勢居住權的醜態。

新竹市東區親仁里距離新竹火車站走路不到5分鐘，一旁沿著東門大排與新竹市政府相望，周邊更有熱鬧的小物市集，而巨城遠百、城隍廟也在散步10分鐘範圍，地段精華，緊鄰都更現場的「盤龍」社區更因實價登錄爆新竹天價而被稱為「新竹地王」。居民指出，除了前市長林智堅在「盤龍」有落腳處外，老市長林政則兒子也買了一旁的「鴻韻」社區，精華之處可見一斑，卻也因地理位置優越，都更案引起各方覬覦。

2022年震驚社會的新竹市八死縱火案，時年31歲的嫌犯陳彥翔以汽油澆淋家族鐵皮汽車修配廠門口後點火逃逸，無情惡火燒死母親、大嫂、妹妹、姪女，連自己的太太和三名子女都無可倖免而「絕後」，儘管檢警推稱源自家裡「誰洗碗」引起的口角衝突，老鄰居卻紛紛直言，事發兩周前的在里民活動中心的一場「都更說明會」才是血刃至親的濫觴。

▲親仁里居民林瑞英（左）和鄰居邱先生是僅存的三戶弱勢戶之二，他們直指地主新竹縣政府拆屋興訟不斷，在地的新竹市政府也助攻把市民逼得走投無路，農曆新年能否在家過？他們沒有把握。（圖／CTWANT提供）

地方人士直指，擁有金店面與土地所有權的陳家「正義輪胎行」在協調會草擬的「親仁里」都更案中有望翻身破億，陳彥翔也因此在都更說明會後被地方警官勾結不肖人士當成「肥羊」，設局帶去詐賭簽下本票，回家討救兵家中挨拒，間接導致這項悲劇。

現年已33歲的陳彥翔因為自首哭求警員救火、救妻兒，法官審酌其顯露懊悔自責，認定為真實自首而改判無期徒刑，也是2024年憲判字第8號判決合議庭職業法官須一致決才能判處死刑後，首宗逆轉逃過一死的案例，台灣高等檢察署則已依法提起上訴。

本刊調查，面積達4,000坪的「親仁里都更」案原有71戶住民，包含1950年代就已入籍的公部門眷戶與幾位早年向縣府購買東大路土地的店東，該基地未來計劃興建高達20層樓、500多戶高級住宅，土地所有人新竹縣政府預計分得38%樓地板，開發商的理銘公司分得62%，而土地上的原住戶不僅一坪都拿不回來，乖乖領取每坪新台幣一萬元補償費後，還得面臨地主新竹縣政府高達近百萬「不當得利」賠錢要求，在原住戶們不斷透過訴訟與向監察院陳情後，儘管監察院糾正了新竹縣政府，居民居住權卻未獲伸張。

2024年平安夜，本刊記者走訪現場觀察，親仁里眷舍拉起白布條，屋瓦斷垣殘壁，對照一旁新竹市政府正在東門大排舉辦耶誕市集，散步10分鐘更能到新竹火車站、巨城大遠百，黃金地段一隅卻如此黯淡，更顯詭異異常。

▲親仁里隨處可見公部門圍欄圍住了眷舍，直指居住近一甲子的居民「占用」公有土地，儘管無奈的居民挖出《土地登記規則》反控地主新竹縣政府濫權，在公權力面前卻顯得蒼白無力。（圖／CTWANT提供）

親仁里前里長范新英表示，這裡的建築多在台灣光復前建築便存在，也有居住事實，1957年由縣市分治前的新竹縣政府因著「無主地」登記規範，悄悄登記了土地所有權，儘管多年來讓居民相安無事地繼續住，卻仍有土地「妾身未明」隱憂。范新英說，自己於1989年里長任內，想申購土地未果，還被地主新竹縣政府刁難「要買就整塊買，需要上億，你出得起嗎」自己只好趕緊找「下家」到對面華廈購屋，現在才不至於流離失所，但每當從家中窗台，居高臨下看到親仁里老鄰居住得惴惴不安，還有輪胎行大火一具具抬出來的大體，仍感悲愴不忍，「沒有都更就沒這些鳥事了」她感嘆說。

親仁里自救會理事長王正指出，隨著第一代眷戶凋零，2011年起地主新竹縣政府突然「牙起來」大舉興訟，主張新竹縣政府擁有絕大部分土地，請占用眷戶以每坪1萬元領地上物補償金走人，自己就是第一批挨告者。他說，不少眷戶抱持「民不與官鬥」的心態摸摸鼻子黯然離開後，後來卻仍然接到地主新竹縣政府追討過去幾十年居住期的「租金」動輒百萬，補償金根本不夠付，實在苦不堪言。

另一名住戶林瑞英則說，依據內政部下轄的《土地登記規則》第79條，實施「建築管理」前無使用執照的建築，住戶自然人只要拿得出水費、電費繳納證明與建物戶口文件，就可以主張登記為己有，但近幾十年來自己與附近幾戶多次聯袂向新竹縣、新竹市政府分別陳情，公部門都不甩法規與居住事實，硬是要以「無主地」身分推定為公部門所有，就是看準土地「只漲不跌」，未來遲早能拿來「開發」一筆，但對原住戶如此趕盡殺絕，吃相太難看。她感嘆，殘存這三戶家中都具備弱勢身分，法院判決特別保障，因此縣政府拆房有所顧忌而「苟活」至今，但不時仍遭到騷擾甚至火災威脅，自己出外打零工時，部分屋體還被不明人士「偷拆」，恐懼感逼得住戶快窒息卻又無力搬遷，農曆年快到了，弱勢居民卻如俎上肉，能住到何時？「我不敢再想下去」。

▲輪胎行大火釀成親仁里陳家至親8死悲劇，倖存的陳爸爸向本刊直言，原本以為好不容易買到輪胎行土地所有權可以安心居住，卻因此成為不肖人士覬覦的都更肥羊，更間接釀成家中人倫悲劇。（圖／CTWANT提供）

大火案苦主、倖存輪胎行老闆陳先生接受本刊電訪也證實，二兒子陳彥翔年輕時狀況不少，但從未有「賭博」的習慣，自2022年夏天「合建」協調會召開後二周，陳彥翔就拿了百萬債權憑證要求父親協助還錢，自己一頭霧水當然不會答應，沒想到就釀此憾事。至於外傳為在地不肖警官設局詐賭，陳先生只長嘆口氣，未置可否。

陳先生強調，自己的輪胎行土地約45坪中，40坪為自新竹縣政府手中購得，另外近5坪則向國有財產署買進，其實自己並無多大本事或特權購地，而是乖乖繳了幾十年的「占用租金」和「承租租金」給縣政府，才合法取得承購權，自己一直以來對「合建」沒什麼興趣，沒想到自家卻在「都更說明會」後被盯上，繼而因連串巧合釀憾，自己對犯嫌兒子沒有恨意，只能怪自己沒教好，但多說無益，如今希望老鄰居各自安好，輪胎行原址現在已掛上出售看板，希望澈底遠離傷心地。

新竹縣政府對此回應，此案拆遷實施者理銘開發正積極與違占戶溝通協調辦理相關補償事宜，縣府也依照《民法》第179條向佔有人請求給付不當得利，過程都依法辦理。官員說，理銘開發是經過公開徵選後標得縣府都市更新實施委託案，初步有與居民溝通，未有成果才只好由縣府興訟，法院也已判決縣府勝訴。至於監察院糾正案，縣府未直接回應。

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