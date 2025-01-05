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基隆「仙洞巖」奇幻之旅　自然奇觀與人文故事交織

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆仙洞巖，以其壯觀的海蝕洞地形和獨特的「一線天」奇景，成為自然與文化完美融合的珍貴寶藏。自清末以來，仙洞巖吸引無數文人雅士前來吟詩作對，其洞內寺廟香火鼎盛，是香客祈福的聖地。據說，早期有仙人在此得道修仙，因而得名仙洞巖。本周「基隆Podcast」特別邀請文史工作者馬玉明老師，帶大家一起探究仙洞巖的奇幻故事。

馬玉明老師指出，仙洞巖因其濃厚的宗教色彩與獨特的地貌特景，於2006年被登錄為基隆首處文化觀光景點。從歷史的角度來看，仙洞巖的供俸神祇也隨時代演變：清末時供奉觀音菩薩，日治時期加入西國三十三觀音巡禮與弁財天信仰，更是基隆著名的「大甲媽」分香廟，展現了多元宗教文化融合的獨特魅力。

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、文史工作者馬玉明老師（右）。

仙洞巖不僅擁有自然與宗教的吸引力，其周邊的故事與美食也讓人流連忘返。馬老師提到，仙洞巖的小吃「水煮蛋」，起源於碼頭工人的飲食需求。這些工人24小時輪班，簡單又營養的水煮蛋成為他們快速補充能量的最佳選擇。周邊的麵店與小吃也因工人的作息而24小時營業，別具一番特色。此外，仙洞巖周邊曾是基隆八景之一的「仙洞聽潮」所在地，旁邊的佛手洞更添探索趣味。

主持人余治明也提到，在清法戰爭期間，基隆即將淪陷前，劉銘傳曾派人破壞煤礦設施，避免戰略資源落入法軍手中。戰後，資源有限的情況下，劉銘傳採取公辦民營的方式，派遣同為合肥人士的候補知府張士瑜恢復煤礦事業。張士瑜於1887年遊經仙洞巖，並在洞內留下碑文，可見仙洞巖當時的熱門程度。從自然奇觀到人文故事，仙洞巖展現了基隆旅遊勝地的多樣風貌。歡迎市民朋友與旅客親自造訪，走進這座充滿文化韻味與自然奇景的基隆寶藏，一起感受其中的獨特魅力。

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「仙洞巖」奇幻之旅。（圖／記者郭世賢翻攝）

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