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明起2波境外空污來襲　全台空氣品質亮橘燈

▲▼空氣污染,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霧霾,霾害,細懸浮微粒,污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲明起兩波境外空污襲台，全台空氣品質亮橘燈。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今（5日）指出，根據最新氣象預報與空品監測等結果，中國上海至山東一帶今天有霾害現象，污染物持續累積，預計下周將有兩波境外污染物襲台。首波從明天起，境外污染物伴隨大陸冷氣團南下影響，預估空氣品質為普通至橘色提醒；周四（9日）另一波境外污染物移入，預估空氣品質多為橘色提醒；兩波冷空氣使彰化至雲嘉南沿海地區風速增強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度，提醒外出民眾留意空品變化。

環境部表示，今日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約100~180微克/立方公尺，污染物將持續累積，明日伴隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40-50微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

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環境部指出，預計周二（7日）午後起，境外影響趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。周四（9日）持續受大陸冷氣團影響，東北風也可能挾帶另一波境外污染物移入，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部說，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。
 

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