小草11日上街挺柯文哲為「家務事」　朱出席機率低、藍軍自由參加

▲柯文哲（左）、朱立倫（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉貪再次遭北院裁定羈押禁見，代理黨主席、立委黃國昌宣布，將在1月11日司法節當天，全黨動員、號召小草上街抗議，國民黨主席朱立倫日前也於臉書發文聲援，「我是台灣人，我反對綠色威權！」但據悉，朱立倫的行程仍在規劃中，當天出席機率低，有可能僅派代表到場展現對司法正義的立場，黨務人士強調，國民黨一直以來都是針對司法的公信力做批判，但民眾黨力挺柯文哲找回清白，則是他們黨內的「家務事」。

民眾黨前主席柯文哲再被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌號召支持者1月11日司法節當日上街，朱立倫第一時間出面聲援，但朱此舉也引發部分黨內的質疑，國民黨籍台北市議員游淑會就直言，遊行不該限縮到挺個人，黨中央的立場要清楚。

針對引發國民黨台北市議員的質疑，國民黨智庫副執行長凌濤表示，面對司法審判過程的不公正，身為藍白合的合作與破局見證者，有必要跟白營、在野力量一起，集中奮戰。凌濤說，朱立倫的呼告就等於鼓勵所有國民黨籍立委、縣市議員與支持者參與，自己也願意在任何公開發言及政論節目中，支持在野力量對戰民進黨的綠色民主獨裁。

意思是11號當天國民黨會派人參加？凌濤回應，都是自由參加。藍營黨務人士則說，國民黨目前有宜蘭縣長林姿妙因涉貪遭停職的首長，加上新竹縣長楊文科遭起訴，民進黨藉由司法操控政治、輿論，對於司法不公國民黨皆表達嚴正抗議，在司法改革上在野絕對是同心協力，但11日當天小草上街力挺柯文哲則屬於「家務事」，國民黨從去年柯弊案爆發後，採取「送暖」模式，該發聲時不會少，希望司法勿枉勿縱。

