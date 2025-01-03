蔡阿嘎團隊2關鍵令人稱羨　鬼才阿水批蘿拉「足見劣根性」

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約詐財，蘿拉則在去年12月31日反咬蔡賺沒良心的錢，結果當天就因為被抓到涉毒，而被帶回警局。網紅鬼才阿水認為，蔡阿嘎團隊有2個為人稱羨的關鍵，分別是收益、自由度，相較之下，蘿拉刻意無限上綱，姑且不論內容是否為真，「光是她的這個行為，就足以見到這個人的劣根性。」

▲蔡阿嘎（左）與前員工蘿拉（中）之間互相指控對方涉及違法行為。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎去年5月指控前員工蘿拉利用AB合約不法牟利，引發社會大眾關注。而蘿拉沉默長達7個月之後，突然在2024年12月31日於社群平台發文，坦承自己在2020年動了做AB合約的念頭，接著反咬蔡阿嘎長年逃稅達8位數、標榜愛台灣卻販售中國製的商品等等，由於公司賺了太多沒良心的錢，她才起了貪念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，蘿拉也在當日受到相關單位強制執行，查封過程中，竟然還在她的家中發現毒品喪屍煙彈，當場被警方帶回調查。事後，蔡阿嘎發出律師聲明，駁斥蘿拉的指控都是不實的，甚至打臉蘿拉的還款計畫，因為她早已將財產轉移到父母名下。

▲蔡阿嘎在最新影片中說明依法對蘿拉進行強制執行、扣押查封財產的過程。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

對此，網紅鬼才阿水2日在臉書發文表示，雖然蔡阿嘎第一時間就發布聲明澄清，但蘿拉的指控仍造成不小的影響，蔡阿嘎團隊有2個為人稱羨的關鍵，首先是收益，蔡阿嘎從無名小站起家，一路到臉書、YouTube等平台，依然能在產業中站穩腳步，業界口碑也不錯，無論是從薪資結構還是獎金制度，都能發現蔡阿嘎是直接將收益大方分給團隊夥伴。

鬼才阿水提到，其次是自由度，蔡阿嘎團隊分工明確，也給了員工足夠的自由度來參與創作；在蘿拉事件中，蔡阿嘎並未追究刑事責任，僅要求蘿拉將款項拿回來就好，換來的卻是蘿拉刻意的無限上綱，姑且不論她說的是否屬實，「光是她的這個行為，就足以見到這個人的劣根性。」

鬼才阿水認為，蔡阿嘎粉絲眾多，黑粉自然也不少，只要製造出能夠讓別人的攻擊的素材，無論真假，能傷害到大眾對蔡阿嘎的信任就算達到目的了；此外，蔡阿嘎按照法規正常程序去扣押資產，要面臨的考驗不小，其實大家仔細想一想就知道，蔡阿嘎能在業界存活這麼久，可見他在市場上還是存在相當程度的價值，可惜信任錯了人，才會有這一連串的鳥事發生。