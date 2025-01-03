　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡阿嘎團隊2關鍵令人稱羨　鬼才阿水批蘿拉「足見劣根性」

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約詐財，蘿拉則在去年12月31日反咬蔡賺沒良心的錢，結果當天就因為被抓到涉毒，而被帶回警局。網紅鬼才阿水認為，蔡阿嘎團隊有2個為人稱羨的關鍵，分別是收益、自由度，相較之下，蘿拉刻意無限上綱，姑且不論內容是否為真，「光是她的這個行為，就足以見到這個人的劣根性。」

▲蔡阿嘎、二伯近日登上許多節目，都有談到與前員工的糾紛。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎（左）與前員工蘿拉（中）之間互相指控對方涉及違法行為。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎去年5月指控前員工蘿拉利用AB合約不法牟利，引發社會大眾關注。而蘿拉沉默長達7個月之後，突然在2024年12月31日於社群平台發文，坦承自己在2020年動了做AB合約的念頭，接著反咬蔡阿嘎長年逃稅達8位數、標榜愛台灣卻販售中國製的商品等等，由於公司賺了太多沒良心的錢，她才起了貪念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，蘿拉也在當日受到相關單位強制執行，查封過程中，竟然還在她的家中發現毒品喪屍煙彈，當場被警方帶回調查。事後，蔡阿嘎發出律師聲明，駁斥蘿拉的指控都是不實的，甚至打臉蘿拉的還款計畫，因為她早已將財產轉移到父母名下。

▲▼【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎在最新影片中說明依法對蘿拉進行強制執行、扣押查封財產的過程。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

對此，網紅鬼才阿水2日在臉書發文表示，雖然蔡阿嘎第一時間就發布聲明澄清，但蘿拉的指控仍造成不小的影響，蔡阿嘎團隊有2個為人稱羨的關鍵，首先是收益，蔡阿嘎從無名小站起家，一路到臉書、YouTube等平台，依然能在產業中站穩腳步，業界口碑也不錯，無論是從薪資結構還是獎金制度，都能發現蔡阿嘎是直接將收益大方分給團隊夥伴。

鬼才阿水提到，其次是自由度，蔡阿嘎團隊分工明確，也給了員工足夠的自由度來參與創作；在蘿拉事件中，蔡阿嘎並未追究刑事責任，僅要求蘿拉將款項拿回來就好，換來的卻是蘿拉刻意的無限上綱，姑且不論她說的是否屬實，「光是她的這個行為，就足以見到這個人的劣根性。」

鬼才阿水認為，蔡阿嘎粉絲眾多，黑粉自然也不少，只要製造出能夠讓別人的攻擊的素材，無論真假，能傷害到大眾對蔡阿嘎的信任就算達到目的了；此外，蔡阿嘎按照法規正常程序去扣押資產，要面臨的考驗不小，其實大家仔細想一想就知道，蔡阿嘎能在業界存活這麼久，可見他在市場上還是存在相當程度的價值，可惜信任錯了人，才會有這一連串的鳥事發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲重返土城看守所　今日、除夕夜菜單曝光
柯文哲自爆安排妻小一起出國躲　京華城案4人「羈押禁見」理由曝
柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押
柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走
今3地區有雨！　下週冷氣團凍6天「低溫探10度」
快訊／南韓總統尹錫悅逮捕令　公調處今晨出發執行

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

濟州航空「機師與塔台最後互動」56分鐘紀錄曝光　飛行員急喊鳥擊

快訊／2025年玉山第一場雪！　積雪0.5公分

蔡阿嘎團隊2關鍵令人稱羨　鬼才阿水批蘿拉「足見劣根性」

今3地區有雨！　下週冷氣團凍6天「低溫探10度」

高科大試卷驚見簡體字！師名片印「中國台灣省」　校方決議不續聘

高科大段考全簡體字、師名片印「中國台灣省」！教育部下重手

佛系選戰！　水豚靠這一招三連霸頑皮世界大統領

老公出差！人妻出擊「狂戰離婚男5天」　飢渴嘆：痛苦離不了婚

健保今年推分區總額制　台大院長憂醫療生態扭曲：非病人安全考量

心酸！他爽中購物節100萬現金因1事成空　中市府：全數繳庫

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

#柯文哲 10：38抵新竹探住院父 11：23離開趕回 #羈押庭 報到

濟州航空「機師與塔台最後互動」56分鐘紀錄曝光　飛行員急喊鳥擊

快訊／2025年玉山第一場雪！　積雪0.5公分

蔡阿嘎團隊2關鍵令人稱羨　鬼才阿水批蘿拉「足見劣根性」

今3地區有雨！　下週冷氣團凍6天「低溫探10度」

高科大試卷驚見簡體字！師名片印「中國台灣省」　校方決議不續聘

高科大段考全簡體字、師名片印「中國台灣省」！教育部下重手

佛系選戰！　水豚靠這一招三連霸頑皮世界大統領

老公出差！人妻出擊「狂戰離婚男5天」　飢渴嘆：痛苦離不了婚

健保今年推分區總額制　台大院長憂醫療生態扭曲：非病人安全考量

心酸！他爽中購物節100萬現金因1事成空　中市府：全數繳庫

扛不住〈三天三夜〉？見大巨蛋天花板裂痕　退役少將憶行軍1規定

謝長廷逆風批「起訴柯」證據弱　意挺南台灣觀光大老

以色列空襲加薩各地　醫護人員：至少54死

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

法官羈押柯文哲12問全記錄　柯喊「我公開透明」

無辜女車手！　為救男友誤信「洗信用說詞」被詐騙

比特幣飆破10.6萬美元新高！投資小白可以碰嗎？

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

濟州航空「機師與塔台最後互動」56分鐘紀錄曝光　飛行員急喊鳥擊

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

台男網紅爆愛嫖妓「每次叫不同妹」！汽旅員工曝私下模樣

他爽中購物節100萬現金卻成空　中市府：全繳庫

2025「這3生肖」要發了！升職加薪財運狂飆

2長髮辣妹「醉躺垃圾堆」！萬人驚：劇情不簡單

新人做1個月！離職前「休光病假事假」全場吵翻了

今3地區有雨！　下週冷氣團凍6天「低溫探10度」

摟腰又摸胸「去夜店玩=能亂摸？」　網戰翻

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

高科大爆簡體字與教師名片爭議！教育部出手

高科大試卷驚見簡體字！校方決議不續聘師

最慘龍年！多家醫院「元旦寶寶」掛0

鬼才阿水挺蔡阿嘎　批蘿拉劣根性

老公出差！人妻飢渴出擊「狂戰離婚男5天」　

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎：我搬到泰國了！　宣布「暫離台灣一個月」近況曝光

愛莉莎莎：我搬到泰國了！　宣布「暫離台灣一個月」近況曝光

YouTuber愛莉莎莎日前透露在泰國買房，最近更在頻道上傳新片「我搬到泰國了」宣布自己正式入住泰國新家，計劃展開為期一個月的長住體驗。影片曝光後，再度掀起網友討論及關注。

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

成人網紅新年願望「1年達成千人斬」　500人必須是處男

成人網紅新年願望「1年達成千人斬」　500人必須是處男

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

關鍵字：

蔡阿嘎蘿拉鬼才阿水網紅

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

即／柯文哲4人再遭羈押！北院裁定理由曝

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

柯文哲羈押「雙手上銬」走上囚車

沈慶京羈押庭　遭檢控交保「恐逃越南」

柯文哲當初交保「1事踩紅線」　京華城案4被告全還押

即／柯文哲案「接下來很辛苦」！黃國昌最新談話

台男網紅爆愛嫖妓「每次叫不同妹」！汽旅員工曝私下模樣

葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

柯文哲囚車抵達　台北看守所回應了

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面