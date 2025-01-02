不押柯文哲不罷休！北檢私下嗆聲：會無限抗告

▲柯文哲能否在家過農曆年再添變數。（圖／CTWANT）

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民眾黨前主席柯文哲涉及京華城弊案，近日遭更裁7000萬元交保，但北檢再提出抗告，高院1日審理後，撤銷原裁定、發回台北地院更裁，預計今（2）日晚間6點3度開羈押庭，並通知柯文哲等4人上午11點報到候審。據悉，北檢羈押柯文哲心意已決，更私下嗆聲若再交保會無限抗告。

柯文哲遭控圖利京華城並收賄，去年12月26日遭台北地檢署起訴並建議求處28年6月重刑，法院裁定柯以3000萬元交保，北檢抗告成功，29日下午再開羈押庭，北院合議庭29日晚間諭知柯文哲7000萬元交保，北檢則再提出抗告。

高院1日審理，於晚間8時許撤銷原裁定，發回台北地院更裁，並將於2日晚間6時三度開羈押庭，已通知柯文哲與同案被告威京集團總裁沈慶京、市議員應曉薇和柯競總財務長李文宗11點報到候審。

而北檢緊咬柯文哲交保後，會與證人勾串影響證詞純潔性，更已私下揚言「不羈押不罷休」，倘若再次交保，將會無限次抗告，也讓柯文哲等4人是否能在家過年再添變數。

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