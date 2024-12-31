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柯文哲涉「魚果弊案」神巧合京華城案！　被告全現身

魚果市場動工典禮，包括柯文哲、彭振聲與應曉薇等人都連袂出席，3人竟不約而同因京華城案遭起訴。（翻攝台北市政府官網）

▲魚果市場動工典禮，包括柯文哲、彭振聲與應曉薇等人都連袂出席，3人竟不約而同因京華城案遭起訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，柯文哲與沈慶京不只因京華城案一拍即合，2019年7月8日晚間，柯在時任台北捷運公司董事長李文宗的陪同下，親赴威京集團總部與沈慶京討論魚果市場開發案，雙方密會近3小時，過程疑雲重重。

魚果市場設計圖揭曉，未料柯市府減項發包，事後大幅追加預算，導致總工程款達189億元。（翻攝中工官網）

▲魚果市場設計圖揭曉，未料柯市府減項發包，事後大幅追加預算，導致總工程款達189億元。

由於沈慶京與柯文哲早已取得聯繫管道，並私下見面多次，為京華城容積率案尋求解套方案，2019年7月7日蔡壁如突然傳訊息給李文宗，提到「明晚您陪市長拜會小沈」，巧合的是，隔天正是魚果市場第一次公開招標日，結果流標，柯與李到威京集團總部3樓，密會沈慶京長達2小時50分，是否為市府重新招標而來，有待專案小組查明。

巧合的是，京華城案與魚果市場案的開發規模都超過百億，二案都被懷疑涉弊，台北市議會砲轟連連，前案已由北檢發動大搜索並偵結起訴，至於後案則由檢方鴨子划水偵辦中，檢方已暗中約談多人到案，且調閱相關契約文件過濾疑點。

沈慶京（圖）在京華城案涉行賄柯文哲，如今又捲入魚果市場案，能否全身而退，備受矚目。

▲沈慶京（圖）在京華城案涉行賄柯文哲，如今又捲入魚果市場案，能否全身而退，備受矚目。

令人好奇的是，京華城案的被告中，包括柯文哲、沈慶京、彭振聲及李文宗都在魚果市場改建案扮演關鍵角色，就連前北農董事長吳音寧也提到時任台北市議員應曉薇與其顧問吳順民也曾到場勘查，二案人物高度重疊，究竟其中有無不可告人之處，有待司法單位詳查。

本刊掌握，檢廉聯手偵辦京華城弊案時，早已發現魚果市場案有鬼，因為依照工程合約內容，柯市府斥資125億元只蓋一個空殼大樓，其他包括6樓以上的樓層、中央空調、農產漁產市場最重要的拍賣系統、蔬果漁產冷鏈系統及停車場，全都需要另外再追加預算。

更離譜的是，依照合約規定，追加預算部分仍由中工承包，其形同以低價搶標拿到百億元大單，後續還輕鬆拿到柯市府奉送的50億元追加肥約，讓外界質疑柯文哲圖利中工。

此外，依照公共工程委員會規定，魚果市場等重大工程應做先期規劃，再編預算送議會審查，尤其魚果市場案曾多次流標，市府在重新招標前，應檢討流標或廢標原因，若預算不足或設計浪費，即不宜勉強再行招標，遑論柯市府以減項招標方式，進而影響工程品質及功能需求。

柯文哲不但搶快違反程序，更導致預算失控，專案小組除加緊過濾招標公告及市府內部簽核公文，日前也曾祕密搜索中工並約談相關人等，要全力追查魚果市場是否形同京華城案的圖利與貪汙翻版。


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【封面故事】柯沈第一次流標急密會3小時　檢加速偵辦魚果市場弊案
【檢追柯魚果弊案2】減項發包成障眼法　柯市府一巧門助中工搶下190億大標案
【檢追柯魚果弊案3】吳音寧提案幫魚果市場案省11億　遭柯痛罵如今真相大白

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