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被控惡鄰放縱司機打人　關中夫妻回應了

關中夫妻為了讓外孫女就學方便，多年前搬回新店老家。（翻攝張惠君臉書）

▲關中夫妻為了讓外孫女就學方便，多年前搬回新店老家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

A小姐說，10年前關中夫妻為了外孫女就學方便，選擇搬回老家，當時住戶們還以為曾任公職的他，能夠協助社區爭取更多福利，沒想到卻是來了「麻煩製造者」。

她說：「早在關中搬回來前，社區住戶就成功向新北市府爭取『既成道路』巷弄合法停車，還自費設置柵欄防止外車進入，各戶並約定好專屬的停車位置，結果關中搬回來後，以妻子是這些『既成道路』的地主為由，在自家門前索要3個車位，但關中的司機卻老愛亂停，造成別人的困擾。」

關中住家門前有3個車位可以使用，但為圖方便，常讓司機將車停在車道上。

▲關中住家門前有3個車位可以使用，但為圖方便，常讓司機將車停在車道上。

原來，關中老家位處社區無尾巷內，門前雖有3個專屬停車位，可能因迴轉及停車不便，關的司機才會把車停到別的住戶車位，有時還一次霸占二個位置，但關中夫婦面對鄰居的抱怨，卻都置若罔聞，後來為了方便，更讓司機將車停在巷口當路霸，妨礙鄰居車輛進出。

A小姐認為，關中夫妻只圖自己方便卻造成大家不便，面對管委會也一直擺出高姿態，導致溝通無果，由於社區居民多半年事已高，大多想息事寧人，可能也就是這樣的態度，讓他們有恃無恐，希望透過本刊報導將事件曝光，讓關中夫婦有所收斂，還給大家一個平靜的生活空間。

針對住戶的指控，關中妻子全盤否認並認為遭到惡意抹黑。關妻表示司機當天只是進門拿水瓶，樓上兄弟檔卻因為停車位爭議故意找碴，按門鈴罵髒話，還一直對她破口大罵，雙方才會發生衝突，司機也被打到腦震盪，強調絕無放任司機逞凶，也無恐嚇住戶。

C先生被關中司機打傷後，已報警並驗傷提告。

▲C先生被關中司機打傷後，已報警並驗傷提告。

關妻表示，社區停車的土地在她名下，為了給鄰居方便，她開放鄰居免費停車，一家一戶分配一格停車位，她也有按規定停車。樓上兄弟檔因為不滿他們有一戶是違建，被要求返還車位後，開始找她們家麻煩。關妻還說家人跟司機與其他鄰居相處融洽，也從未積欠管理費或在裝修期間弄髒公共空間，更不可能恐嚇鄰居，當天作筆錄時，警察也透露目睹的鄰居都挺她跟關中，現在遭人惡意抹黑，覺得莫名其妙，並強調全村的人都可以幫她作證，指樓上兄弟檔才是鄰居眼中的惡鄰。


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