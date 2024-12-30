Gogoro董座棄癌妻養小三　曾達夢驚人背景曝

▲2012年浩鼎爆經營權爭議，曾達夢跳上火線為浩鼎創辦人穩住大半江山。



圖文／鏡週刊

法律背景出身的曾達夢，1985年從英國學成回台，他先從經濟部國貿局（現國貿署）專員做起，1992年進入潤泰集團長期維持低調，直至2024年9月臨危受命接下Gogoro董事長一職，才在鎂光燈前露面。

今年66歲的曾達夢是法律高材生，政大畢業後，遠赴英國取得倫敦大學法學碩士，由於台、英2國律師制度不同，為了成為在當地可至最高法院進行辯論的「大律師」（Barrister），1985年在英國大律師法學院實習，取得台灣少見的英國大律師資格。

1992年，曾達夢進入潤泰集團，從法務助理基層做起，因2012年浩鼎陷入經營權風暴，他力抗浩鼎昔日母公司美國Optimer，保住浩鼎創辦人張念慈的董座之位，自此受到潤泰集團創辦人尹衍樑重用，不僅躍升為集團法務長，更是尹投資生技，派駐董事會的大咖董事。

如今曾達夢再扛大責，奉命重振Gogoro，未料接下董座後就爆出長年婚外情，並棄癌妻於不顧的風波，重傷其專業人設。本刊致電曾達夢，他承認自己確實外遇，但對於細節不願多說，「因Gogoro客群以女性居多，我擔心個人因素衝擊公司形象。」



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