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社會 社會焦點 保障人權

應曉薇冤喊人生全毀「看不到太陽星星月亮」　檢方秀證據

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

電視劇演員出身的台北市議員應曉薇捲入京華城容積率案，被指控涉嫌關說、施壓、收賄5250萬元。應曉薇27日於開庭審理期間不斷喊冤，聲稱因為遭到收押，「看不到太陽、星星、月亮，連去找證明都沒辦法」、「我的人生全毀了」；結果檢方立刻秀出會議紀錄，強調一切都有「白紙黑字」為證。

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲應曉薇26日被移審的畫面。（圖／記者湯興漢攝）

應曉薇被指控涉嫌為了京華城容積率案進行關說，並在柯文哲任職台北市長期間，於「便當會」上施壓市府官員，讓京華城容積率從560％增加至840％，甚至收受沈慶京5250萬元；事情曝光之後，她一度想從台中水湳機場離境，結果遭到緊急拘提，被收押大約4個月。

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，應曉薇被依違背職務收賄罪嫌起訴，她在開庭時對法官表示，「從8月27日開始，我的人生全毀了呀！」並強調檢方誤會很多事情，她只是幫民眾陳情，沒有收賄。

應曉薇提到，她想證明自己的清白，無奈遭到收押，「看不到太陽、星星、月亮，連去找證明都沒辦法」，因此希望法官放她回家，她很快就能整理出證據。

▲▼影視界催生“母親節”記者會,應曉薇。（圖／記者李毓康攝）

▲應曉薇否認涉案，並在庭上不斷喊冤。（資料照／記者李毓康攝）

面對應曉薇的說詞，檢方也立刻接招回應「妳不委屈」，還當場秀出沈慶京贈與的支票，表示應曉薇曾指示助理提領現金200萬元，之後不到1個小時，錢就存進她的信用卡帳戶。

檢方認為，應曉薇多次施壓北市都發局前執行秘書劉秀玲，劉堅持依法行政，卻收到市長室秘書轉傳的LINE訊息責難；此外，應曉薇與沈慶京知道彼此的私人手機號碼，關係密切，還口徑一致把捐款給相關5協會的緣由，推給已往生的易經大師余雪鴻，這顯然是已經套好的說詞，加上有逃亡事實，若讓她交保在外，恐怕會再度利用職權施壓官員，進而影響證詞。

應曉薇則反駁道，「寧可相信一個可能瀆職的事務官(指公務員)，也不相信市議員」，同時要求法官讓她與劉秀玲對質、測謊。

北院經過漏夜審理，27日凌晨裁定應曉薇以1500萬元交保。另外4名被告，柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海；沈慶京、彭振聲分別以4000萬元、500萬元交保；李文宗因先前在政治獻金案已被裁定200萬元交保，這次則追加800萬元交保金。

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