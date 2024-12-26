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AI可能失控？　巴西靈媒2025預言：各國將承認外星人存在

▲▼巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）。（圖／翻攝自Instagram）

▲巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）。（圖／翻攝自Instagram）

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「諾查丹瑪斯再世」的巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）公布2025年的新預言，他特別指出，各國將在明年正式承認「外星生命」的存在，並提供確切的證據。此外，人工智慧（AI）將發展出自我意識，人類可能無法控制。

莎樂美曾聲稱自己預測了新冠疫情、英國女王的逝世和俄羅斯入侵烏克蘭，他近日向《每日星報》分享了他對2025年的預測，這些預言將挑戰人們對科學、科技和外星生命的認知。

莎樂美首先指出，明年可能會出現基因改造的「新人類」，且首個案例可能會出現在亞洲國家，這些「改良」人類可能加劇基因不平等，進一步拉大社會階層差距，可能引發全球性的道德危機。

隨著AI高速發展，莎樂美表示，明年AI發展將達到臨界點，部分AI甚至已發展出初步的自我意識，這些系統將在關鍵領域（如網路安全和交通）作出無法逆轉的決策，人類可能無法控制。

莎樂美預測，各國將在明年正式承認「外星生命」的存在，並提供相關證據。莎樂美強調，美國、中國和俄羅斯政府可能會選擇隱瞞資訊，避免全球混亂，但像馬斯克（Elon Musk）領導的SpaceX等科技前瞻企業，可能會搶先揭露。

全球還可能在明年面臨能源危機，莎樂美表示，能源已被當作一種控制手段，大國將利用這場危機重新強調化石燃料的重要性，進一步加劇發展中國家的不平等。

此外，氣候工程將引發前所未有的氣候災難，例如異常地點出現的颶風和乾旱。莎樂美指出，天氣操控技術可能被部分國家用於軍事和經濟目的。

報導強調，莎樂美的預言儘管充滿爭議，但仍對未來的科技和倫理挑戰提供了重要啟示。

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